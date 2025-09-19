打風｜高鐵西九站今明多班列車取消　又或更改始發站及終到站

運輸署周五（19日）凌晨公布，該署接獲內地鐵路單位通報，由於內地天氣情況惡劣，2025年9月19及20日部分來往香港西九龍站及內地的高速鐵路列車車次取消，又或需要更改始發站及終到站。



9月19日已取消的車次：

- 前往深圳北站：G5614、G5612

- 前往汕尾站：G6532

- 由汕頭站出發：G6391、G6577

- 由廈門站出發：G3005

- 往來香港西九龍站及上海虹橋站：G899、G900

- 往來香港西九龍站及廈門站：G3007、G3008

9月19日更改終到站的車次：

- G6578、G825（終到站更改為深圳北站）

9月20日已取消的車次：

- 由汕尾站出發：G6531

9月20日更改始發站及終到站的車次：

- G6524（終到站更改為深圳北站）

- G6523、G826（始發站更改為深圳北站）

有關車次的資料，請留意12306官方網站(12306.cn），如已安裝手機應用程式，可按「車站大屏」頁面。市民亦可留意於高速鐵路網頁、手機應用程式或香港西九龍站發放的最新資訊。

市民可考慮乘搭東鐵綫經羅湖/落馬洲，或使用其他跨境交通工具前往內地。如需退票，請參閱⾼速鐵路網⾴並於指定⽇期內辦理。請盡量使⽤12306官⽅網站(12306.cn）或⼿機應⽤程式，不⽤急於到⾹港西九⿓站辦理。

高鐵西九龍站今午4時許人頭湧湧，不少家長帶同小朋友，拖着行李箱回港。（董素琛攝）

今午4時許高鐵西九龍站出閘位人頭湧湧，不少家長帶同小朋友，拖着行李箱回港，迎接新學年開始。

為何暑假尾才北上？ 家長：今個暑假僅到內地旅遊一次

有人趁假期的尾聲「快閃」深圳。何先生一家三日昨日（30日）到深圳旅遊，連同酒店合共花費約5、000元，包括購買CHIIKAWA精品等，認為較留港消費更便宜。

何先生一家於暑假僅到內地旅遊一次，稱「臨暑假尾得返一日」，故選擇到內地旅遊。他指，平日假期較常到日本與台灣旅遊，以今個暑假為例便已到訪日本兩次。至於通關方面，他們稱過程順利，不用排隊，返港的高鐵列車亦未有出現爆滿情況。

兒子近兩個月時間都在東莞度過 林先生：住、玩、衣、食都舒服些

居於觀塘的林小朋友暑假近兩個月時間都在東莞度過，稱假期與內地的朋友一同玩遊戲機，感到開心。林先生表示，每逢周五都會帶兒子到內地，「過完禮拜六日先返嚟返學」，「上面（內地）好玩啲，又輕鬆啲...... 係嗰面舒服啲，住嘅空間，無論玩呀，衣食住個啲（都舒服）。」

他認為近兩個月時間在內地的使費，與留港相比不會差太遠，「（兒子）唔會下下出晒去玩，多數都係喺屋企睇下電視。」他續說，內地商場的工作人員服務態度較香港的好，「始終依家大陸各方面其實比起香港一啲都唔會太差得去邊。」

今即日來回深圳 家長馬小姐：兩位小朋友北上學打高爾夫球

馬小姐與兒子即日來回深圳，稱她的兩位小朋友都有報讀深圳的高爾夫球課程，每星期都要到深圳上課一次，認為內地的高爾夫球場較香港大。

她說，即日來回深圳的使費連高鐵票計，要800元至1、000元，認為與留港一天的消費無異。不過居於九龍站的她表示，到深圳打高爾夫球，較到西貢的交通時間快，故認為帶兒子到深圳上課會較為方便。被問及較喜歡香港還是內地，馬小姐6歲的兒子笑言，「I want to stay in Shenzhen forever.（我一輩子都想留在深圳）」。