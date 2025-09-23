颱風樺加沙｜婚禮撞正打風點算好？新人感覺很特別：打風都打唔甩

【超強颱風/樺加沙/結婚/尖沙咀婚姻註冊處/註冊】超強颱風「樺加沙」來勢洶洶，天文台將於今午（23日）2時20分改發八號烈風或暴風信號，各政府部門及公共交通等將維持有限度服務。不過，有數對新人原定今天結婚，堅持趕在打風前拉埋天窗。其中一對新人梁先生及梁太太指沒想到撞正打風，但仍堅持今天完婚，「book咗（日子）有始有終做埋去」；有新人因訂了酒席無法改期，「依家趕住去食飯」。



樺加沙來襲前，尖沙咀海旁附近一帶仍風平浪靜。尖沙咀婚姻註冊處今日上午，有新人趕在「8號波」前結婚「拉埋天窗」。（陳葦慈攝）

新人趕打風前擺酒：一切都係整定

婚禮撞正打風新人有鄭先生及鄭太，「咁啱好彩講喺打風之前嚟到註冊」，鄭太形容，打風結婚「一切都係整定（注定）」。鄭先生指一切都盡在不言中，承諾會照顧太太一生一世：「我愛你」。

鄭太形容，打風結婚「一切都係整定（注定）」。鄭先生指「一切都盡在不言中」，承諾會照顧太太一生一世。（陳葦慈攝）

他續指今日酒席會繼續舉行，「仲會擺酒，依家就趕去」，因為「已經book咗，（酒席）冇得再改，所以依家趕住去食飯」。鄭先生和太太訪問完畢，即時與親友跑向花車，希望盡趕酒席宴會場地。

撞正打風堅持有始有終照結婚 新娘子：打風都扯唔甩

另一對新人，梁先生及梁太堅持在颱風樺加沙來襲前繼續結婚。梁先生指，原本已經選擇好這天是一個良辰吉日結婚，但沒有想到今天撞正打風「book咗（日子）有始有終做埋去」、「連婚姻註冊處都叫我早啲過嚟」婚姻註冊。

梁先生指，原本已經選擇好這天是一個良辰吉日結婚，但沒有想到今天撞正打風「book咗（日子）有始有終做埋去」。（陳葦慈攝）

梁先生笑言，感覺「好似任個風都打唔甩」。他指原定已預訂酒席擺酒，但因為颱風而「全部cancel晒」，被問到會否感到可惜，梁生指惟有後補，「原本都諗住等個仔出世叫佢（孩子）做花童」。

梁太指，今天結婚仍然很緊張以及開心，她認為在颱風來臨前結婚感覺很特別，「颱風前結婚好少有，同埋好難遇到、都幾強大」；她又指在結婚之前，登記的時候家中有很多阻滯，但最終在颱風來襲前都能結婚「打風都打唔甩」。

梁先生笑言，感覺「好似任個風都打唔甩」；他指原定已預訂酒席擺酒，但因為颱風而「全部cancel晒」。（陳葦慈攝）

梁太太認為在颱風來臨前結婚感覺很特別，「颱風前結婚好少有，同埋好難遇到、都幾強大」；它又指在結婚之前，登記的時候家中有很多阻滯，但最終在颱風來襲前都能結婚「打風都打唔甩」。（陳葦慈攝）

梁先生其後也向太太表露心跡，「好多謝你陪我捱、捱到而家結婚，雖然唔係喺埋一齊好耐，但係我哋之間嘅關係好似連個風都打唔甩咁，依家係咁以後都係咁」；而梁太太則在一旁，更希望老公「快啲戒煙」。