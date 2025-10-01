國慶煙花｜灣仔海景餐廳每位$2500近滿座　藝人喬寶寶讚煙花靚

人國慶煙花匯演今晚（1日）8時在維港上空上演。位於灣仔渡輪碼頭的餐廳「Pier 1929」的露台位置可近距離「零隔膜」看到煙花，雖然成人食客每位要收2.500元，仍吸引了數十人光顧。



餐廳「Pier 1929」的露台位置可近距離看到煙花，人們紛紛舉機拍攝。（洪戩昊攝）

餐廳平時晚餐套餐價錢約400元，今晚加至2,500元一位，小童亦要600元。不過，餐廳仍接近滿座，有十多枱客人。他們在放煙花時紛紛走到露台，近距離欣賞。在煙花完結時，更一起鼓掌，氣氛良好。

《香港01》今晚直播國慶煙花，港島取景地就在「Pier 1929」。（直播畫面截圖）

餐廳「Pier 1929」今晚晚餐2,500元一位，仍接近滿座，有十多枱客人。（洪戩昊攝）

藝人吳君如胞弟吳君祥數月前已預訂座位。（林幸泉攝

藝人吳君如胞弟：看中這裏無敵海景可近距離看到煙花

其中一名食客是藝人吳君如胞弟吳君祥。他數月前已預訂座位，表示看中了這裏的無敵海景，可以近距離看到煙花。雖然晚餐套餐價錢比平時貴了不少，但他仍表示「好抵」，因為有很多名貴食材，例如魚子醬、龍蝦、鮑魚和佛跳牆等。他亦表示煙花「好睇」，認為最尾一幕尤其震撼。

藝人喬寶寶表示煙花「好靚」。（林幸泉攝）

另一食客是藝人喬寶寶。他選擇在這裏看煙花是因為可以近距離觀看，尤其在其他場地可能要隔着玻璃。他表示煙花「好靚」：「多啲呢啲活動，香港人可以更加多姿多彩。」