十一黃金周｜逾70年大坑炳記茶檔重開　陳奕迅內地粉絲專程來試食

開業逾70年的大坑鐵皮檔「炳記茶檔」，因其懷舊風味而深受遊客歡迎，惟今年8月因人手不足一度停業，半個月後重開。適逢十一黃金周，炳記茶檔再次成為熱門旅遊景點之一。今午茶檔內座無虛席，有港人希望繼續保留具「港味」的茶檔，亦有來自內地的歌手陳奕迅粉絲即日來回香港，專程到茶檔試味，但指味道一般，又回應陳奕迅說：「唱歌係好，不過推薦啲嘢就唔好食啦」。



開業逾70年的大坑鐵皮檔「炳記茶檔」，因其懷舊風味而深受遊客歡迎，惟今年8月因人手不足一度停業，半個月後重開。（任葆穎攝）

不少人在茶檔外打卡留念。（任葆穎攝）

炳記茶檔坐落於兩幢唐樓之間，由鐵皮檔延伸出來的簷蓬橫跨後巷，食客亂中有序地坐於簷蓬底，摺疊式膠桌前放着多士、餐蛋麵等港式食物，時空彷彿定格在上世紀。

茶檔的懷舊風味一直深受港人和遊客歡迎，其供應的港式奶茶曾被CNN 評為香港四大奶茶王之一，深受旅客和本地市民歡迎，歌手陳奕迅亦是常客，因而吸引大批內地粉絲前來朝聖，獲內地社交平台小紅書人氣推介，更被評為「最害怕倒閉的香港店」之一。

今年8月，炳記茶檔因人手不足一度停業，引起不少食客和內地客關注。約半個月後，茶檔終於重開。

開業逾70年的大坑鐵皮檔「炳記茶檔」，因其懷舊風味而深受遊客歡迎，惟今年8月因人手不足一度停業，半個月後重開。（任葆穎攝）

今午近一時，茶檔內座無虛席，門外有數人排隊等候，當中不乏內地遊客，其間不少人在茶檔外打卡留念。

首次光顧港人冀舊式茶檔繼續營業：少咗呢啲茶檔，就冇咗港味！

居於旺角的麥小姐在朋友推薦下，今日帶同女兒首次到茶檔，順便到大坑逛一逛。她點了雞翼麵和餐蛋麵，認為味道還可以，價錢實惠。她說不知道茶檔曾經停業，希望可以繼續營業，「如果少咗呢啲茶檔，就冇咗港味。」

今午近1時，茶檔內座無虛席，門外有數人排隊等候。（任葆穎攝）

居於旺角的麥小姐在朋友推薦下，今日帶同女兒首次到茶檔，順便到大坑逛一逛。（任葆穎攝）

歌手陳奕迅效應 多內地粉絲慕名「朝聖」

番禺遊客高小姐穿着偶像陳奕迅的應援衣物，與兩名友人專程到炳記茶檔用膳。她說已喜歡陳奕迅有6、7年，因網上傳言「陳奕迅推介嘅嘢，都未必好好食」，於是趁着黃金周即日來回香港試味。

他們點了豬扒麵、雞翼和鴛鴦，形容自己的口味與陳奕迅不太相同，其友人補充：「未到驚艷嘅感覺」，被問會否再來光顧，她稱：「如果搵唔到其他好食嘅，先會再返嚟⋯⋯除非陳奕迅喺度！」

番禺遊客高小姐（圖右）穿着陳奕迅的應援衣物，與兩名友人專程到炳記茶檔用膳。（任葆穎攝）

來自珠海的大學生Chanson亦喜歡陳奕迅十多年，慕名來到炳記茶檔用膳。他說點了陳奕迅推薦的午餐肉拼牛肉麵，但直言不好吃，「同自己煮嘅差唔多，冇咩特別」，又說不會再次光顧。他說：「（陳奕迅）唱歌係好，不過推薦啲嘢就唔好食啦。」他又稱今次即日來回香港，稍後會乘坐開篷觀光巴士遊覽香港城市美景。