警察隊員佐級協會新任主席：爭取退休保障吸引投考警隊　挽留人才

香港警察隊員佐級協會成立48周年酒會。新任主席梁俊傑表示，協會已為2028年的職系教學檢討做好準備，希望能為新制同事爭取退休後的醫療保障和子女的教育津貼、改善服務條件等，希望藉此吸引有志之士投考警隊，同時挽留人才。



該會當然會長、警務處處長周一鳴致辭時指出，社會以至整個世界正急速轉變，對執法工作的專業要求愈來愈高，十五運會及立法會選舉等即將舉行，警隊將會面對不少挑戰，不過他有無比信心，警隊必定會繼續眾志成城，確保各項大型活動順利舉行。



警察隊員佐級協會10月8日舉行48周年會慶酒會。左二起）保安局副局長卓孝業、榮譽常務會長陳健波、當然會長警務處處長周一鳴、新任主席梁俊傑、永遠名譽主席梁振英、創會主席譚惠珠及名譽會長梁智鴻一同祝酒。（左二起）(廖雁雄攝)

警察隊員佐級協會10月8日舉行48周年會慶酒會。左二起）保安局副局長卓孝業、榮譽常務會長陳健波、當然會長警務處處長周一鳴、新任主席梁俊傑、永遠名譽主席梁振英、創會主席譚惠珠及名譽會長梁智鴻一同祝酒。（左二起）(廖雁雄攝)

警察隊員佐級協會10月8日舉行48周年會慶酒會。（左起）當然會長警務處處長周一鳴、新任主席梁俊傑、永遠名譽主席梁振英、創會主席譚惠珠一同祝酒。（左二起）(廖雁雄攝)

警察隊員佐級協會10月8日舉行48周年會慶酒會。剛退休的前主席林志偉（左）正式交棒予新任主席梁俊傑（右）。(廖雁雄攝)

警察隊員佐級協會10月8日舉行48周年會慶酒會。新任主席梁俊傑致辭時表示，會趁2028年職系檢討時，向當局爭取挽留人才福利。廖雁雄攝)

警察隊員佐級協會10月8日舉行48周年會慶酒會。當然會長、「一哥」警務處處長周一鳴致辭時表示，社會以至整個世界正急速轉變，對執法工作的專業要求越來越高。（廖雁雄攝)

警務處處長周一鳴致辭時說，社會以至整個世界正急速轉變，對執法工作的專業要求愈來愈高。他表示，在維護國家安全方面，警隊需要展現居安思危的意識和專業敏感度，認清和應對潛藏在社會中的國安風險，謹記防微杜漸的硬道理，亦要有變革的心，善用科技提升工作成效和對市民的服務。

他表示，專業除了講求知識和技能，更重要是工作態度，舉例在大型公眾活動中，警隊要展現出堅毅和機動性，抱着「行多一步」的心付出。

周一鳴又特別提到，警隊過去曾設警察少年學校培育人才，協會提出復辦後，警務處去年起聯同三所專上院校合辦全日制應用教育文憑學警預備訓練課程，為有志投身警隊的人士及早提供跳板，在入職前裝備警務知識等，課程今年踏入第二屆，獲取錄人數超過200人，較第一屆增長一倍。他說，管理層不斷為警隊的工作環境創造更有利的條件，例如在今年8月進一步將五天工作周先導計劃擴展到更多警區。