十一黃金周｜陳茂波漫步中上環有感：旅客續增加 零售業逐步穩定
撰文：何夏怡
出版：更新：
十一黃金周今天（5日）邁入第五日，首四日內地訪港旅客達87萬7千人次，較去年上升超過7%。財政司司長陳茂波日前在中、上環體驗內地遊客至愛的「網紅式」城市行路線，由香港醫學博物館走到潮州粿品店。他指，旅客持續增加等因素支持下，本地零售業的經營情況正逐步穩定，又說本地住宅物業市場趨穩、股市興旺。
引述八成受訪業界預計黃金周生意額增長
陳茂波今日在網誌形容，該網紅城市行路線受到不少市民和遊客的歡迎，因其結合了香港發展的點滴、地道文化和節日特色，而且交通便捷。他去到上環一家傳統潮州粿品店，店員忙於製作傳統的潮州月餅，吸引遊客光顧。
他引述相關數字，指8月份零售業臨時總銷貨價值達303億元，按年上升3.8%，是連續四個月錄得正增長，也是20個月以來的最大升幅。陳茂波指，在本地住宅物業市場趨穩、股市興旺、旅客持續增加等多個因素支持下，本地零售業的經營情況正逐步穩定，八成受訪業界亦預期今年十一黃金周生意額會錄得增長，部分更估計可有雙位數增幅。
陳茂波：盛事經濟效益最大化
陳茂波又說，今年餘下時間，盛事活動將繼續為市道帶來支持，包括中秋大坑舞火龍、美酒佳餚巡禮、第十五屆全運會、聖誕期間各式活動，又預計十一月的國際金融領袖投資峰會、金融科技周、十二月的設計營商周等，可以讓本地零售、餐飲和酒店業界受惠。他表示，政府會繼續和業界一起努力，將盛事活動的經濟效益最大化。
