十一黃金周｜周六20萬內地客抵港　首四日合共近88萬人次按年升7%

十一黃金周今日（5日）踏入第五日，雖然昨日（4日）本港天氣受到颱風影響，但似乎無阻內地客來港意欲。入境處公布昨日共有20.1萬內地旅客入境本港，與去年十一黃金周第四日相比，按年升近一成。總計今年十一黃金周首四日共有87.7萬內地旅客訪港，較去年同期多7%。



十一黃金周第二日（10月2日）不少內地旅客到網紅打卡點旺角行人天地拍照，渾身解數擺「甫士」，將這平凡地方變成旅客必到景點。（羅國輝攝）

十一黃金周第二日（10月2日）不少內地旅客到油麻地警署遊覽，不少人擺出開槍手勢打卡，十分熱鬧。（羅國輝攝）

入境處公布，昨日本港各口岸共有逾118萬出入境人次，當出入境佔51萬，有201,452人次為內地旅客。最多內地旅客經高鐵西九龍站入境，有44,731人次；其次為經落馬洲支線（即內地福田口岸），共有39,349人次；經羅湖則有30,727人次。

對比去年十一黃金周第四日，當日有184,193人次內地旅客抵港，即今年按年升9.37%。而總計今年十一黃金周首四日，共有877,833人次內地旅客入境，較去年同期的820,315人次，升7.01%。

文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（資料圖片／夏家朗攝）

文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日接受電台訪問稱，今年黃金周旅客人數及酒店入住率情況理想，又指香港仍有「王牌」可打，例如一年一度的舞火龍活動，故今年黃金周「丁應該一定旺」，盼未來數日天氣穩定，不影響人流。

▼10月2日 十一黃金周內地旅客金行選購金飾▼



▼10月2日 十一黃金周內地旅客旺角行人天地拍卡▼



▼10月2日 十一黃金周內地旅客油麻地警署拍卡▼



▼10月2日 十一黃金周內地旅客廣東道「名店街」逛街購物▼

