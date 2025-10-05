十一黃金周｜周六20萬內地客抵港 首四日合共近88萬人次按年升7%
撰文：林遠航
出版：更新：
十一黃金周今日（5日）踏入第五日，雖然昨日（4日）本港天氣受到颱風影響，但似乎無阻內地客來港意欲。入境處公布昨日共有20.1萬內地旅客入境本港，與去年十一黃金周第四日相比，按年升近一成。總計今年十一黃金周首四日共有87.7萬內地旅客訪港，較去年同期多7%。
入境處公布，昨日本港各口岸共有逾118萬出入境人次，當出入境佔51萬，有201,452人次為內地旅客。最多內地旅客經高鐵西九龍站入境，有44,731人次；其次為經落馬洲支線（即內地福田口岸），共有39,349人次；經羅湖則有30,727人次。
對比去年十一黃金周第四日，當日有184,193人次內地旅客抵港，即今年按年升9.37%。而總計今年十一黃金周首四日，共有877,833人次內地旅客入境，較去年同期的820,315人次，升7.01%。
文化體育及旅遊局局長羅淑佩昨日接受電台訪問稱，今年黃金周旅客人數及酒店入住率情況理想，又指香港仍有「王牌」可打，例如一年一度的舞火龍活動，故今年黃金周「丁應該一定旺」，盼未來數日天氣穩定，不影響人流。
▼10月2日 十一黃金周內地旅客金行選購金飾▼
▼10月2日 十一黃金周內地旅客旺角行人天地拍卡▼
+2
▼10月2日 十一黃金周內地旅客油麻地警署拍卡▼
+8
▼10月2日 十一黃金周內地旅客廣東道「名店街」逛街購物▼
+16
十一｜欣澳巴士站罕見排長龍往港珠澳大橋 西九站大批旅客等安檢黃金周橋咀島淪陷 環境局：已派員巡查 進一步檢視加強保育措施黃金周｜直擊橋咀島周末人潮減 有小孩捉蟹挖海膽 家長未勸阻黃金周遇打風｜貝澳營地停開 內地客被迫提早撤離：未玩盡興就走打風續乘船看西貢「玻璃海」 內地客登橋咀僅玩一小時：來都來了十一黃金周｜逾70年大坑炳記茶檔重開 陳奕迅內地粉絲專程來試食黄金周橋咀島淪陷 江玉歡：應即調查及制止破壞 倡制定政策管理黄金周｜首日逾四千人湧橋咀島 挖蜆踩珊瑚 環團促訂生態遊政策十一黃金周｜羅淑佩：首3日67.6萬內地旅客訪港 按年升6.3%