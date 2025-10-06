男子用被姦要脅多次性交　女童事後兩圖自殺　官斥非常卑鄙囚6年

男子知悉一名13歲女童被人強姦後，聲稱會向他人公開事件，要脅女童與他上床10次，女童因而與他性交2次。惟男子之後兩年內仍不住向女童追討餘下的8次，又稱可以4萬元扺消，女童最終告知母親報警。男子早前承認非法性交及勒索等3罪。法官郭啟安今（6日）在高等法院判刑時透露，女童受事件困擾，曾兩度企圖自殺，成績亦一落千丈，要由第一組別學校轉至第三組別，斥責被告用事主的不幸遭遇作要脅和剝削，非常卑鄙，認為案情非常嚴重，判被告監禁6年。



求情稱母親被人詐騙13萬

被告葉健濤，33歲。他承認兩項與16歲以下女童非法性交和1項勒索罪，案發於2019年8月至2022年2月。

辯方今再求情時指，被告的母親被人詐騙13萬元，需要他人照顧。惟法官回應說：「被告人都係詐騙。」

被告曾指事主X為錢性交後收回說法

法官引述被告的心理報告，內容提及被告指事主X為了錢，才做出涉案行為法，又稱「俾哂錢，要服務代替」。法官質疑其說法和承認的案情不同，辯方其後撤回報告中相關的段落。

事主X患抑鬱曾兩度企圖自殺

法官判刑時引述事主X的創傷報告，指她自性侵後有抑鬱和創傷後遺症症狀，有失眠、發惡夢等問題，亦曾自殘和自殺。因欠家人和朋友支持，令她更感無助。事件揭發後，事主擔心遭涉強姦她的黃姓男子和本案被告報復。而事主和老師發生言語衝突後，出現幻聽，亦曾酗酒，再次自殺不遂。

X一再遭性侵後無心向學成績轉差

報告又指，本案影響X的自我形象，自性侵後她無心向學，成績轉差，由第一派位組別中學轉至第三派位組別中學。她持續感到自責，她原本希望組織家庭，但認為該願望已不能實現。

被告與異性關係長期受挫

法官又引述被告的心理報告，指他的自我形象負面，欠社交能力。他因渴望親密關係，和異性關係長期受挫，所以犯案。報告認為，被告重犯的機會屬中高等。

利用X恐懼心理令人髮指

法官斥責被告干犯的罪行令人髮指，他利用X的恐懼和心理弱點，掌握其隱私，以達致性剝削和勒索金錢。法官指，被告利用X被強姦的不幸遭遇犯案，是乘人之危，非常卑鄙。他只視X為發洩性慾的工具，因他自私和禽獸的行為，令X留下心理烙印。

被告犯案時曾說細路女真係唔同啲

法官又指，被告為一己快感，沒有使用安全套，罔顧X會否懷孕。期間，他又說出「畀你試吓大人嘅威力」和「細路女真係唔同啲」等極為悔辱的說話。雖然報告指被告沒有戀童癖，但法官指此等說話顯示，被告對未成年女童有特別性趣。

兩次性交後仍多番向X發出訊息

此外，法官指被告兩次和X性交後，在之後2年間多番傳送訊息，提醒對方尚欠他8次性交。他又以恫嚇方式，要求X交出4萬元。法官指，X當時面對難以承受的壓力。考慮以上因素後，法官判被告監禁6年。

X被另一人強姦後一個月後收被告訊息

案情指，事主X於2019年7月在上水遭一名黃姓男子強姦。翌月，被告在Instagram化名「Jason」，表示知道上水發生的事情，並稱：「唔想俾學校啲人知就出嚟同我上床10次」。

與X兩次性交後均有給她400元

X在被告威脅下，約1星期後在油麻地一間賓館與被告性交。期間，被告曾向X說：「畀你試吓大人嘅威力。」及：「細路女真係唔同啲。」至同年9月，被告再要脅公開X被姦的事，X遂和被告在同一間賓館性交。被告在兩次性交後，都把400元給予X

X找人聯絡被告後8次減為4次

被告在之後兩年，亦不時向X發訊息，問是否願意和他見面，X均會責罵被告，並曾表示會報警。X後來在網上認識一名叫Tony的人，Tony稱可替X聯絡被告。Tony後來向X說，被告願意把餘下8次性行為減至4次，但X拒絕。

被告提出以4萬元抵消4次性交

被告於2021年12月中旬再聯絡X，並問何時見面，X稱她正住院，無法發生性行為。被告便提出X可給他4萬元，以抵消拖欠的4次性行為。X為拖延表示同意，並稱會在2022年1月20日前付款。

被告曾催促X付款

被告當日凌晨即催促X付款，否則便需要見面，X回覆：「你一定要我同你上床先安樂？」被告強調X「欠我咁多次」，又指：「今次約，比我影返條影片，減一次。」X則稱：「你知我比人強姦仲搵我？」和「係你同我講識我學校既人，我驚會比人知，先應承。」

被告情人節應約時被捕

X亦同時把事件告知母親，並於1月20日一同報警。兩人報案後，X繼續和被告聯絡。由於X未有如期於1月20日和被告見面，被告開始威脅X謂：「同你啲同學拜下年先」。被告和X最終相約2月14日見面，被告出現時遭埋伏的警員拘捕。

案件編號：HCCC313/2024