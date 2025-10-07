恒地與基層共慶中秋　3場活動派2500福袋送暖

為慶祝中秋佳節，恒基兆業地產有限公司日前特別舉辦三場中秋慶祝活動，聯同多個慈善團體，及多位「共創明『Teen』計劃」的學員和友師，分別為社區客廳、過渡性房屋居民及長者，送上約2,500份中秋福袋及應節月餅，傳遞節日溫韾。



共創明「Teen」計劃成員製作月餅送長者

於中秋節前的周末，集團舉辦「中秋愛心月餅製作送暖活動」，「恒基溫暖工程義工隊」成員及「共創明『Teen』計劃」學員和友師在煤氣烹飪中心導師的專業指導下，率先學習製作奶黃月餅，體驗傳統工藝樂趣。隨後義工在鄰舍輔導會深水埗康齡社區服務中心安排下，分別前往白田邨、石硤尾邨、南山邨和大坑東邨，探訪100戶長者與其照顧者，並向他們派發月餅及中秋福袋。

勞工及福利局副局長何啟明、恒基地產執行董事黃浩明及首席傳訊總監梁美寶出席活動，鼓勵一眾「共創明『Teen』計劃」學員和友師及義工，積 極服務社群。何啟明副局長及黃浩明先生更聯同參加者代表，一同體驗製作月餅，感受佳節歡樂。

向社區客廳贈福袋及藝術裝置摺凳

恒基地產早前亦與樂群社會服務處合作，向由集團支持設立的「太子社區客廳」之已登記會員，派發中秋愛心福袋。此外，恒基地產更特意捐出20張由本地藝術團隊STICKYLINE x LeannaLee聯手創作、由早前於The Henderson藝術花園展出的期間限定藝術裝置《The Fractal Forest》升級再造的多功能摺凳，實現創意與實用的結合，進一步完善社區客廳的設施。

連續三年贊助「博愛江夏圍村」中秋晚會

另外，恒基地產連續三年贊助「博愛江夏圍村」中秋晚會，與博愛醫院攜手，為居民安排多個攤位遊戲、舞台表演及抽獎等精彩活動，提早與眾歡度佳節。此外，集團更特意向居民派發福袋，為居民送上節日的溫暖與關懐。