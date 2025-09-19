鰂魚涌炸彈｜民政處派車載居民到庇護中心　恒基太古提供輕食飲品

鰂魚涌濱海街一個地盤周五（19日）發現二戰時遺留的空投炸彈，附近18幢住宅和商業大廈合共6,000人於晚上11時前緊急疏散，民政事務總署開放15個社區會堂或社區中心作臨時庇護中心，予有需要人士使用。



民政及青年事務局表示，東區民政處派出全區35隊關愛隊支援，在有關大廈和庇護中心協助居民；民政事務總署緊急事故協調中心亦已運作，有需要市民可致電2572 8427查詢。



民政處已安排旅遊巴接送有需要的居民到臨時庇護中心。（民政事務總署Facebook圖片）

民政及青年事務局局長麥美娟（右三）和民政總署署長杜潔麗（右二）到臨時庇護中心協助受影響居民。（民政事務總署Facebook圖片）

涉事地盤由恒基地產及太古地產共同持有。恒基晚上派員到臨時庇護中心，向受影人士派送輕食。太古地產和太古可口可樂供應樽裝飲料予社區會堂，讓受影響居民使用。

民政事務總署表示，已透過地區網絡，通知受影響的大廈法團和管理公司，讓他們可以及時通知住戶。為方便居民，民政處已安排旅遊巴接送有需要的居民到臨時庇護中心。灣仔關愛隊亦候命，隨時加強支援。民政及青年事務局局長麥美娟和民政總署署長杜潔麗，今晚到現場協助受影響居民。

醫療輔助隊表示，已派出5輛救護車到場，有需要時協助疏散行動不便居民。

民眾安全服務隊也派員到現場，協助警務處、消防處和民政事務總署進行疏散工作。民安隊表示，指揮中心連夜運作，超過100名救援隊成員在現場協助撤離居民，並為入住民政事務總署庇護中心的市民提供協助。