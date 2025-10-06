內地大閘蟹直供港省運費　餐廳售價劈逾兩成　計劃推買二送一優惠

中秋佳節人月兩團圓，相信不少港人今晚（6日）與親朋好友聚首一堂。香港餐飲聯業協會會長黃家和對今年中秋市道相當滿意，由於留港市民願意外出消費，部份中式酒樓訂座已爆滿，估計餐飲業全日生意額達3.5億元，相比去年錄得10%升幅。他又指，隨着內地大閘蟹毋須再「遊飛機河」運抵本港，中式酒樓等受惠於來貨價下降，將掀起一輪大閘蟹熱潮。



龍圖閣海鮮飯店老闆陳強透露，目前大閘蟹來貨價下跌15%至20%，因此近4両蟹可由去年的88元減價至68元，即跌幅達22%。有見顧客近日的反應踴躍，他計劃推出優惠套餐，例如大閘蟹買二送一，或第二隻半價等。「個反應明顯係比上年好，或者啲人應承多咗，留多一兩隻。」



自新冠疫情後，港人每逢節日北上玩樂已成為常態，去年中秋節餐飲市道更是未如理想。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，對今年中秋節的市道相當滿意，部份中式酒樓訂座已爆滿，甚至可做兩輪生意，估計餐飲業全日生意額達3.5億元，相比去年錄得10%升幅，但仍然低於疫情前的4億元。

黃家和︰留港市民由今年起開始願意外出消費

黃家和解釋，雖然不少港人趁中秋節假期外遊，但留港市民由今年初開始願意外出消費，加上今年內地國慶假期與中秋節整合成「超級黃金周」，過往數日來港旅客數量增加，配合政府舉行多個地區性活動，相信必定對餐飲業帶來幫助。

政府上周公布大閘蟹時隔9年終直接由內地運抵本港

政府上周六（4日）公布，首兩批共300公斤來自江蘇省的大閘蟹，已直接從內地運抵本港。其實自從2016年食安中心驗出大閘蟹樣本含致癌物二噁英超標後，內地不再發出供港批文，大閘蟹過去9年只能輾轉經過韓國「遊飛機河」到港。

料本港蟹價跌10% 將掀起一輪大閘蟹熱潮

黃家和對兩地政府達成共識感到高興，蟹迷毋須再專程飛往上海品嚐大閘蟹，預料運輸成本下降後，本港蟹價將下降10%。隨着大閘蟹陸續運抵本港，他預告中式酒樓將會特別宣傳大閘蟹宴，相信可掀起一輪大閘蟹熱潮。

龍圖閣︰來貨價下跌15%至20% $88蟹減價至$68

龍圖閣海鮮飯店老闆陳強透露，目前大閘蟹的來貨價下跌15%至20%，因此他也按跌幅相應下調售價，例如近4両蟹由去年的88元減至68元，即跌幅達22%。雖然蟹季剛開始不久，但他觀察到顧客的反應明顯相比去年踴躍，估計與本港樓價及股市好轉有關，市民願意豪爽消費。

考慮推出優惠套餐 大閘蟹買二送一或第二隻半價

有見大閘蟹的銷情理想，陳強已向供應商大量取貨，較去年同期增加30%至40%。他透露，未來半個月將視乎大閘蟹的質素及來貨價，計劃推出優惠套餐吸客，例如大閘蟹買二送一，或第二隻半價等。