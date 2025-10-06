簡約公屋剪短螺絲｜建築署長「唔知點解」 業界有解釋

建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。工人為何要自行「增加工序」剪螺繼絲，至今謎團未解。建築署署長李翹彥下午見記者時只說「我哋都唔明點解」。建造業人士認為事件可能因為預製組件預留位置不準確或移位導致，認為工人不會無故剪螺絲。



香港建造業總工會理事長周思傑分析事件可能成因，其一是用作扣連建築物骨幹及組裝合成（MiC）組件的鐵板和鐵支有移位情況，另一原因則可能涉及組件的預留位置不準確導致。他又強調，剪短螺絲或擴大孔洞是正常補救辦法，但須在其他位置加入額外螺絲或增加拉力作加固，而關鍵是有否通報現場結構工程師。



建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（廖雁雄攝）

建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為小欖樂安排項目。（資料圖片／夏家朗攝）

建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為屯門欣寶路項目。（資料圖片／鄭子峰攝）

可能性一：預留螺絲孔鐵板在「落石屎」期間無固定好

周思傑回覆《香港01》查詢解釋，組裝合成建築法（MiC）的安裝如同「砌積木」，建築物的骨幹結構物（Central Core）會在現場建造，每層都會有混凝土結構，而今次事件涉及的鐵板會預留螺絲孔，「藏」在混凝土之中固定，MiC構件運到後，工人會將構件上的鐵支插入鐵板的孔內固定。

周思傑分析需要剪短螺絲或擴孔的原因，指鐵板若沒有固定好，在「落石屎」期間，或會移位，又或令螺絲孔被堵塞，構件便有可能無法與鐵板扣連。

可能性二：MiC構件預留位置不準確

另一個原因，是MiC構件本身有鐵支移位，又或預留位置不準確，令構件無法與鐵板對接。不過，他認為相對而言，MiC構件出廠時已做過檢測較為精準，「如果叫我估，我覺得現場嗰塊鐵板移位嘅機會，或者佢個窿塞咗嘅機會高啲」。

香港建造業總工會理事長周思傑。（資料圖片）

周思傑：工人不會貿然剪短螺絲或擴大孔洞

不過，周思傑認為，若要剪短螺絲或擴大孔洞，工人需要額外使用割機或風剪等工具，工作量反而增加，工人不會貿然如此做；又強調作為持牌技術工人，都知道結構不能胡亂更改，「你唔好話工人，就算我哋普通人都知道，一牽涉到結構嘅嘢就唔可以亂咁郁」。他估計在工人、二判管工、大判管工、工程師以至政府派駐現場監工中，有人下達了指示給相關工人。

柴灣常安街簡約公屋在興建，10月6日的相片可見，每個組件有預留接駁位上螺絲。（廖雁雄攝）

柴灣常安街簡約公屋在興建，10月6日的相片可見，每個組件有預留接駁位上螺絲。（廖雁雄攝）

柴灣常安街簡約公屋在興建，10月6日的相片可見，每個組件有預留接駁位上螺絲。（廖雁雄攝）

+ 10

剪短螺絲或擴大孔洞是正常補救辦法 必須事獲結構工程師批准

周思傑補充，剪短螺絲或擴大孔洞是正常補救辦法，但須在其他位置加入額外螺絲或增加拉力作加固。他又強調，關鍵是要通報現場結構工程師，經計算確認沒問題後才可進行,「係要有一個有牌嘅工程師計過數，大家決定去做，呢個程序先至係為之正確嘅」。

對於政府公布的6%螺絲被剪短、20%螺絲孔被擴大，周思傑認為在結構層面上嚴重性很大，稱圖則設計雖有安全系數，但若剪短螺絲、螺絲孔被擴大，情況會完全不同，「例如本身預咗10級颱風都唔會冧嘅，你剁咗（螺絲）之後呢，個（可承受）力度完全唔同㗎喎，你點知佢承唔承受得到呢？」

周思傑亦指，政府現時公布的數字較為籠統，「無乜意義」，舉例指若某單位原有6個螺絲但剪短了4個，嚴重性甚高，承建商和工程師應該清楚掌握仔細的數字,，再進行加固及補救。