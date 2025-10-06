簡約公屋螺絲遭剪短｜3項目MiC構件同一生產商供應　合約總值20億

建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。房屋局局長何永賢下午見記者交代事件時，稱今次事件涉及的是現場施工工序問題，但她與同場的建築署署長李翹彥，均無直接回應工人為何需要剪短螺絲、擴大螺絲孔，後者更表示：「我哋都唔明點解」。有業界推測，事件或與用作扣連建築物骨幹及組裝合成（MiC）組件的鐵板移位有關，另一原因則可能涉及MiC組件的預留位置不準確。



翻查資料，涉事三個地盤MiC組件的建造及運送工作，由中建科工綠色科技——「鋁遊家」聯營負責，經政府直接採購，合約總值逾20億元。組件於肇慶廠房生產，連同馬鞍山恆光街項目，共有約1.6萬個MiC組件，提供共約1.3萬個單位。



建築署今日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（廖雁雄攝）

編號「SS N520」的建造及運送位於小欖（即樂安排）、屯門第54區（即欣寶路）、柴灣（即常安街）及馬鞍山簡約公屋的住用組裝合成建築構件，由中建科工綠色科技——「鋁遊家」聯營公司承包，合約總值近20.33億元。

小欖樂安排設計及建造合約價值為20.2億元；屯門第54區、柴灣常安街安排設計及建造合約價值為31.97億元。

由中建科工綠色科技——「鋁遊家」聯營公司承包MiC構件

據建築署去年10月的合約公告，編號「SS N520」的建造及運送位於小欖（即樂安排）、屯門第54區（即欣寶路）、柴灣（即常安街）及馬鞍山簡約公屋的住用組裝合成建築構件，由中建科工綠色科技——「鋁遊家」聯營公司承包，合約總值近20.33億元。

另外，今次涉事三個項目的設計及建造合約，分為兩份，皆於去年3月批出，由「安保－俊和聯營」中標。小欖樂安排合約價值為20.2億元；屯門第54區、柴灣常安街安排合約價值為31.97億元。

房屋局局長何永賢早前和簡約公屋團隊前往位於肇慶的鋁遊家MiC生產基地，視察「SS N520簡約公屋」MiC組件的生產。（何永賢Facebook）

2025年5月7日，柴灣常安街項目的MiC組件由肇慶運抵地盤。（房屋局YouTube影片截圖）

何永賢今年4月到肇慶MiC生產基地視察

房屋局局長何永賢今年4月，曾到位於肇慶的鋁遊家MiC生產基地，視察「SS N520簡約公屋」MiC組件的生產。她事後在社交媒體表示，該聯營公司將生產約1.6萬個MiC組件，提供共約1.3萬個單位。

至於今年5月初，何永賢則在社交媒體公布，柴灣常安街項目的MiC組件由肇慶運抵地盤，副局長戴尚誠亦有在場見證。 她透露組件經政府直接採購以節省成本，形容檢查程序、吊裝過程行雲流水，「現場可見不同程序分工細緻明確，相信可以成為日後其他工程的參考」。

較早前落成的元朗攸壆路、牛頭角彩興路及預期今年第四季落成的屯門第3A區（青福里）的項目的合成組件，則由中建科工集團綠色科技製造，其廠房位於惠州。