精神健康月鼓勵從日常生活提升身心靈健康　千名市民參加嘉年華

2025精神健康月啟動禮暨嘉年華昨日（11日）舉行，今年活動以「活．好D (Healthy Life．Healthy Mind)」為主題，透過不同形式的公眾教育及推廣活動，提升市民對健康生活方式的認識與重視，促進大眾對身心健康的關注與實踐，嘉年華吸引約1000名市民參加。



「2025精神健康月」以「活．好D (Healthy Life．Healthy Mind)」為主題。（大會提供圖片）

2025精神健康月嘉年華設有「活好生活 x 五大日常」攤位活動，勞工及褔利局局長孫玉菡體驗如何實踐五大健康生活元素。（大會提供圖片）

一眾主禮嘉賓為「2025精神健康月」進行啟動禮。左起：、新生精神康復會行政總裁朱世明、康復諮詢委員會屬下康復服務公眾教育小組委員會主席于健、心連心學院院長譚贛蘭、勞工及褔利局局長孫玉菡、康復專員姜梁詠怡、康復諮詢委員會副主席劉健華及社會福利署助理署長(康復及醫務社會服務) 吳偉龍。（大會提供圖片）

「精神健康月」是一項全港性的精神健康公眾教育活動，由勞工及福利局聯同多個政府部門、公營機構及非政府組織合作舉辦。「2025精神健康月」旨在鼓勵市民從日常生活習慣著手，透過壓力管理、社交連繫、優質睡眠、恆常運動及健康飲食等五大健康生活元素，提升身心靈健康，共建健康和諧社會。

勞工及褔利局局長孫玉菡表示，精神健康月舉辦不同的活動，鼓勵更多公眾參與其中。（大會提供圖片）

勞工及褔利局局長孫玉菡致辭時表示，精神健康月踏入30周年，舉辦不同的活動，鼓勵更多公眾參與其中，進一步廣泛推廣和宣傳精神健康的重要性和小貼士。

現場的嘉年華部分設有「活好生活 x 五大日常」攤位活動，讓市民透過活動體驗如何實踐五大健康生活元素。同場舉行的「活出健康新日常–滋養身心靈的『五大健康生活元素』」圓桌會議，邀請到精神科專科醫生林美玲、浸大中醫譚嘉豪、營養師黃薇、長跑運動員羅映潮、九龍真光中學副校長陳鈞偉、九龍真光中學學生陳凱嵐，以及香港心理衞生會恆樂坊朋輩支援工作員Suki，從中醫、西醫、營養學及自身經驗，分析「五大健康生活元素」與「身心健康」的關係，以及分享如何在日常生活中實踐及推廣五大健康生活元素。

大會舉辦「活出健康新日常–滋養身心靈的『五大健康生活元素』」圓桌會議。（大會提供圖片）

焦點活動為「活好生活 x 五大日常」智Fit精神健康計劃短片創作比賽，市民可透過短片分享自身經歷，展示如何將「五大日常健康習慣」融入生活之中；24間精神健康綜合社區中心將聯同五部精神健康流動宣傳車，在10月至12月期間，走訪各區，與市民一同體驗和探索如何利用五大生活健康元素滋養身心靈。

來自18區的精神健康綜合社區中心代表今天舉行誓師儀式，宣布將會在10月至12月期間，走訪各區。（大會提供圖片）

籌備委員會主席、新生精神康復會行政總裁朱世明表示，今年精神健康月主題鼓勵市民從生活習慣着手，積極實行五大健康生活元素，透過多元化的公眾教育活動，引導大家關注自身身心狀況，及早預防情緒困擾，共同建構健康和諧的社區。