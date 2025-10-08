蔡天鳳前家翁被銀行追約200萬 鄺球稱不抗辯亦將不出席聆訊
撰文：朱棨新
出版：更新：
名媛蔡天鳳（Abby Choi）於2023年失蹤後被揭發疑遇害，同時亦揭其前家翁鄺球涉斷供葵涌尚文苑一居屋單位，遭銀行入稟申請收樓，及追討約200萬元的貸款和利息。案件今（8日）在區域法院聆訊，銀行一方表示，已把文件送達鄺球，鄺球確認不會抗辯，亦不會出席聆訊。聆案官押後案件，待原告進一步存入文件。
原告為香港上海滙豐銀行有限公司，被告為鄺球。
原告在入稟狀指，鄺球於2020年7月把涉案尚文苑單位抵押，借取約207.3萬元。惟他未有如期還款，原告遂要求鄺歸還欠款和利息，並申請收樓。
鄺球今沒有出席聆訊，也沒有律師代表。原告的代表律師指，本年9月底已將誓章寄至赤柱監獄，鄺球表示不會抗辯，亦不會出席聆訊。耹案官引述原告的信件，指遭拖欠的按揭貸款及相關訟費，合共195.7萬元，但原告現只會追討拖欠的貸款。
案件編號：DCMP1015/2025
