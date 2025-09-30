蔡天鳳前家姑瞞子行蹤罪成　官斥被告用語言偽術　放煙幕誤導警員

名媛蔡天鳳（Abby Choi）前家姑李瑞香，被指阻礙警方調查其子鄺港智涉及的盜竊案。李今(30日)被裁定妨礙司法公正罪成，還押候判。法官陳廣池在裁決時指，李瑞香的作供不盡不實，而且玩弄文字遊戲。李沒有責任向警方提供資料，但無權誤導警方，帶警方「遊花園」。案中證據顯示，鄺於涉案時在李瑞香居住的何文田加多山單位留宿，李卻向警員聲稱不知兒子近況等，屬誤導和提供虛假資料。法官認為，李作出妨礙司法公正的行為，亦相信她因護子心切，因此有此意圖，遂裁定她罪名成立，並押後件至10月28日判刑。



女被告李瑞香，65歲，退休，被控於2023年2月22至23日，妨礙和阻撓警方對鄺港智的調查和拘捕，包括催促鄺港智離開即將被調查的地點；向警方提供虛假或誤導資料，建議張燕花不向警方提供資料等。

被告李瑞香向警稱不知兒子鄺港智近況，但兩人卻有127次通話紀錄。(朱棨新攝)

法官明言，控方針對李瑞香的指控，與蔡天鳳(圖)失踪無關。(Abby Choi IG)

蔡天鳳於2023年2月20日失蹤，警方調查時揭發本案。(Abby Choi IG)

蔡天鳯前夫鄺港智，洋名Alex，2015年涉盜竊案後曾潛逃。(資料圖片)

官指被告李瑞香與蔡天鳳母親張燕花的對話，是以退為進，一方面指張可以跟警方說甚麼都可以，另一邊又叫張不要透露其子情況。(梁鵬威攝)

不會就本案披露資料對李作不利推論

法官陳廣池在裁決時強調，除了鄺港智涉及的盜竊案件，法庭不會因本案中所披露的其他案件，對李瑞香作出不利推論。控方指控李的基礎是鄺港智因盜竊案而被通緝，而不是蔡失蹤或遇害。

警員上門查問應印象深刻

法官繼而講及李自辯的證供，並多番質疑其說法。例如鄺港智在盜竊案潛逃後，警員於2017年3月到李住所找鄺港智，並向李提及其兒子被通緝。此事對李應是刻骨銘心和印象深刻，但李卻稱已忘掉細節，甚至稱不清楚什麼是「通緝」，她事後亦無著鄺港智到警署解釋。就李供稱信鄺港智和丈夫鄺球聲稱事件已透過賠錢解決，但法官認為李從沒有要求兩人提供銷案的文件。

即使鄺只留宿一天也可以告知警方

至2023年2月，警方接報蔡失蹤而展開調查。李當時向警員稱，只有她、兩位孫兒和傭工在加多利山單位居住。她庭上指，鄺港智只是偶爾在該單位居住，而非長住，因此其說法不屬誤導。惟陳指，此是「語言偽術」，李知道警員要接觸鄺港智，即使他只是留宿一天，李亦可告知警方，而不是玩弄文字遊戲，直指李作供不盡不實，不信納其證供。

李催促子離開明顯不是關心蔡

法官續指，蔡母張燕花的證供可信可靠。她對鄺港智和其家人照顧有加，不嫌棄他們的經濟狀況，提供不少財政支援。而張就蔡天鳳失蹤報警，在警署時收到鄺港智的電話，責罵張報警。其後，李和鄺港智在單位講及報警一事，李稱：「快啲，可能而家即刻黎。」法官認為，李明顯不是關心蔡的安危，而是著鄺港智離開，減低鄺遇上警員的機會。

無責任提供資料亦不能誤導警員

此外，李向警員查問時，聲稱不知道鄺港智的近況等。惟紀錄顯示，李和鄺於涉案共有127次通話紀錄，加多利山單位內的閉路電視片亦顯示，鄺在單位內留宿，李的說法明顯屬誤導。法官同意辯方所指，李沒有責任向警方提供資料，但同時她不能「放煙幕」，或帶警方「遊花園」。法官強調，她無權誤導警方，令警方調查出現障礙。

指李以退為進叫張不提其子去向

李瑞香和警員見面後，和蔡天鳳母親張燕花通電話，當時她稱：「係我身有屎呀….你都知Alex乜嘢事架啦。」、「你話冇同我個仔聯絡，你可以講無架嘛。」法官指，李明顯是想知道張向警方透露什麼，又指她「以退為進」，指張可告知警方任何事情，同時亦提醒張「可以唔講」。張庭上供稱，認為李是著她被警員問及鄺港智的事時，應說不知道。

法官認為，李作出妨礙司法公正的行為，亦相信她因護子心切，因此有此意圖，因此裁定李瑞香罪名成立。

案件編號：DCCC 140/2024