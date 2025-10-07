政經講｜ 從剪螺絲風波看治理：提速毋忘提質，簡約不能簡陋

本屆特區政府推出簡約公屋，意圖在短期內為數以萬計身處惡劣環境的劏房住戶提供一個喘息空間，並將其標榜為「以結果為目標」的施政範例。簡約公屋本質上屬治標不治本的權宜之計，「簡約」意指配套從簡，然而，小欖、屯門、柴灣三個簡約公屋項目爆發剪短螺絲的施工醜聞，卻引起對其結構安全的憂慮，輿論關注這項政策是否陷入「欲速則不達」的陷阱。



房屋局局長何永賢昨日（6日）在立法會回應議員提問時，認同本屆政府房屋政策最大特色就是「簡」，當中包括簡化政府工作程序，消除冗餘和浪費。簡化審批流程以增加行政效率及政策實行速度理所當然，但今次風波警示，在追求「速度」和「結果」的同時，「簡約」不能被錯誤解讀為「簡陋」，「從速」不能變質為「從簡」。一顆顆被剪短的螺絲，不只是冰冷的金屬，也敲響公共工程安全與管治信譽的警鐘。



建築署昨日（6日）公布，「安保－俊和聯營」的三個簡約公屋地盤，有螺絲遭剪短、有鐵板的螺絲孔遭擅自擴大。圖為柴灣常安街項目。（廖雁雄攝）

今次事件的發酵過程，如同一面稜鏡，照出建築工程監管的明與暗。建築署在今年8月底揭發小欖「樂安排」項目有23顆螺絲被剪短，即時作出處理，責成承建商盡快完成修繕工作，要求涉事地盤被即時停工，而涉事工人則被即時解僱。不足一個月後，建築署再主動公布，經深入調查，發現由同一承建商「安保-俊和聯營」負責的三個項目簡約公屋存在更廣泛的「現場安裝的結構裝置問題」。

何永賢昨日在立法會回應事件，指承建商人員在施工過程中出現剪斷螺絲頭、擅自擴孔等違規情況，現時情況仍可補救，相關整改費用將由承建商承擔。（直播截圖）

建築署主動巡查揭三地盤偷工減料

房屋局局長何永賢昨日（6日）在立法會表示，事件涉及承建商人員在施工過程中剪斷螺絲頭、擅自擴孔等違規情況，情況仍可補救。她解釋，此類安裝調整只要正式向建築署申報均可獲批准。言下之意，事件主要涉及承建商「偷步」而非工程安全。何永賢同時強調，問題由建築署主動巡查及全面檢測發現，證明其監管系統有效運作，而建築署亦嚴格監督整個整改過程，她相信事件不會影響市民對簡約公屋的信心。

建築署的主動巡查機制在今次事件中確實應記一功，成功防止「炸彈」潛伏在建築物內，但若說工序出問題不會削弱市民信心，恐怕未必。香港以建築工程安全系數要求極高著稱，任何負面問題都可能觸動市民的敏感神經。今次事件從最初在一個地盤發現23顆問題螺絲，到三個地盤同時出現問題，已檢查的4000個螺絲中，有6%被剪短，在2000個鐵板連接螺絲孔中，更有約20%被擅自擴大，問題的性質已從個別工人「貪方便」，演變為系統性的失誤，外界更難免擔心，這會否只是冰山一角？

現場安裝也是「組裝合成」重要步驟

面對外界質疑，房屋局與建築署的回應策略相當清晰，着重指出事件涉及現場工序出錯，並迅速與特區政府目前大力推崇的「組裝合成」（MiC）建築法作出區分。當局強調，MiC組件「出廠嗰時好完好」，問題出在現場安裝施工「無跟圖紙做」。這種說法意圖穩住公眾對MiC的信心，避免因噎廢食，其用心可以理解。但它是否具備足夠說服力，卻是見仁見智。

多名工程界專家的分析正正切中箇中疑點。「組裝合成」並非僅指在工廠預製組件，而是包含設計、生產、運輸、現場吊裝及接合的完整建築體系，現場安裝本身就是這套體系中決定成敗的最後步驟。有工程師指出，核心石屎牆內鋼筋密集，可能導致鑽孔困難；亦有意見認為，可能是MiC組件預留的接口或螺絲孔本身存在偏差。有建造業工會人士則指，「工人永遠都係聽指示做嘢」，質疑背後是否有人默許甚至下達指令。這些觀點都說明，將責任完全推給「現場工人」或「地盤管理」，而不檢討MiC從設計到施工指引的程序，未必全面與科學。

當局極力推廣MiC，旨在「提速、提效」，解決房屋難題，如今出現的問題，恰恰提醒我們，在追求「速度」與「結果」的同時，亦要警惕「欲速則不達」。一個現代化的政府，其治理效能的提升，必須是「提速」、「提質」、「提效」三者的有機結合，它們是三位一體、缺一不可的。沒有質量的速度，只是虛假的效率，最終會導致更長的補救時間、更高的社會成本，以及對政府公信力的嚴重侵蝕。

安全系數不應成為偷工減料「折扣」

簡約公屋的初心是讓居住在惡劣環境中的市民，能盡快住進一個安全、有尊嚴的居所。在公屋輪候冊大排長龍、房屋問題積重難返的當下，任何解燃眉之急的措施都有其存在的價值，但同時也必須清醒地認識到，「簡約公屋」本質上是一種治標不治本的權宜之計，它旨在紓緩症狀，而非根治病源。正因其「過渡」和「臨時」的屬性，才更需要以無可挑剔的品質來贏得公眾的信任。對於那些將要入住的家庭而言，「簡約」可以是指空間不大、配套從簡，但絕不應是結構與安全存疑。

「安全」二字，是所有承諾的基石。局長昨日向市民大派定心丸，聲言已落成的簡約公屋剛安然度過10號風球的考驗，證明樓宇結構穩固，而本港建築安全系數一向極高。這些話都是事實，但它們不可能成為容忍施工瑕疵的理由。安全系數是用來應對極端情況的冗餘保障，而不是供人平日偷工減料的「折扣」。

螺絲可以重新擰緊，牆板可以加固，但市民對政府的信任一旦鬆動，則不是一朝一夕就可以補救的。唯有確保每一次「提速」都以「提質」為前提，政府的政策才能真正結出惠及民生的善果。