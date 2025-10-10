結業潮｜銅鑼灣喜喜冰室突停業　7月曾發生食客燒傷意外一人危殆

【結業潮／喜喜冰室／鐵板餐意外】位於銅鑼灣百德新街、主打懷舊風的餐廳「喜喜冰室」，店內採用上世紀70至80年代的港式元素，加上招牌菜「雞批浮台」別出心裁，吸引不少內地旅客到店打卡品嘗美食，甚至日本飲食節目也專程採訪。惟近日有網民發現該店沒有營業、關上大門，懷疑結業。根據該店所在的恒隆商場官網，顯示該店為暫停結業、OpenRice網站則顯示已結業，《香港01》記者今午（10日）致電喜喜冰室，但無人接聽。



翻查資料，「喜喜冰室」今年7月底曾發生食客燒傷事故，侍應送上鐵板餐澆上玫瑰露酒後點火，繼而在添酒時意外搶火，造成兩名女食客燒傷，46歲女傷者一度情況危殆，後來轉趨嚴重。消防處後來表示該店違反消防安全條件，沒有設置所需的乾粉滅火筒等，因此引起不少網民留言熱議，並猜測店方停業會否與該宗燒傷意外有關，或或需賠償等。



位於銅鑼灣百德新街懷舊餐廳「喜喜冰室」疑似結業。（喜喜冰室FB圖片）

「喜喜冰室」裝潢風格採用上世紀70至80年代的港式元素。（OpenRice圖片）

近日有網民發現該店沒有營業、關上大門，懷疑結業。（網頁截圖）

「喜喜冰室」位於銅鑼灣百德新街，裝潢風格採用上世紀70至80年代的港式元素，主題包括70年代14座小巴及舊大丸百貨等，店內也放滿古董擺設，例如懷舊戲院燈箱、轉盤電話、海報、知名影星相片等。店外則設有露天茶座，旁邊放有乒乓球桌，更有多塊仿製英殖時代T字型路牌，充滿香港情懷。

招牌菜「雞批浮台」吸引日本飲食節目採訪

該店主要提供茶餐廳美食，例如招牌菜「雞批浮台」及香橙肉桂風味的「西多士」等，也曾是港產片及電視劇的取景地，包括《幕後玩家》及《街頭魔法王》等，甚至被日本飲食節目採訪，近年更獲得小紅書用戶推介，吸引不少旅客專程打卡。

招牌菜「雞批浮台」將香脆濃郁的雞批，浸泡在青豆蓉湯內。（喜喜冰室FB圖片）

店內也放滿古董擺設，例如轉盤電話等。（OpenRice圖片）

恒隆商場官網顯示暫停結業 致電無人接聽

不過，近日有網民發現，「喜喜冰室」關店沒有營業，並拍下其關店的照片上載至社交平台。雖然該店未有在其社交平台專頁發布結業消息，甚至自今年7月中已沒有更新相關專頁，但翻查本地美食指南OpenRice的網頁，顯示該店已結業；恒隆商場官網則顯示為暫停營業，記者今午（10日）致電喜喜冰室也無人接聽。

「喜喜冰室」主題包括70年代14座小巴。（OpenRice圖片）

恒隆商場官網顯示「喜喜冰室」為暫停結業。（網頁截圖）

今年7月底曾燒傷食客 46歲女傷者一度危殆

翻查資料，「喜喜冰室」今年7月30日曾發生有食客燒傷的事故，侍應向食客送上鐵板餐「火焰豬手」後，澆上玫瑰露酒後點火，繼而在添酒時意外搶火，兩名女食客中招，其中一名46歲女傷者手部、胸口及臉部遭燒傷，一度情況危殆，後來轉趨嚴重。因此，有不少網民留言議論，並猜測餐廳停業會否與該宗燒傷意外有關，或估計店方需賠償等。

其中一名傷者臉部燒傷，送院時須以面膜敷治。（資料圖片／梁偉權攝）

消防處指餐廳違反消防安全 無準備乾粉滅火筒

當時消防處表示，派員到餐廳巡查時，發現違反有關附加消防安全條件，包括沒有設置所需的乾粉滅火筒等，因此已對食肆採取執法行動，並將個案轉介予發牌當局作進一步跟進。截至今日傍晚，喜喜冰室的食肆牌照在食環署網頁中仍然顯示為生效。