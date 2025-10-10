86歲老翁甲醇中毒視力受損 疑曾飲「假酒」 中心籲勿飲不明酒類
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
衞生防護中心今日（10日）公布，一名86歲有長期飲酒習慣的男子，上月中旬出現視力受損症狀，經過臨床及化驗檢查後證實為甲醇中毒。醫管局相信病人可能曾進食或接觸甲醇，不排除病人或曾飲用含有甲醇的酒類。
中心今日已即時聯同醫管局及食安中心到病人的居所視察，追查他可能接觸甲醇的源頭，調查進行中。中心並呼籲市民切勿購買及飲用來歷不明的酒類。
86歲男病人視力受損 檢查後發現甲醇中毒
衞生防護中心今日（10日）接獲醫院管理局通報，一名86歲有長期飲酒習慣的男性上月中旬出現視力受損症狀，並到醫院求醫，獲安排留院治理，目前情況穩定。
經過臨床及化驗檢查，發現病人的血清甲醇水平偏高，而血清和尿液中的甲酸（甲醇代謝物）水平亦異常，臨床診斷為甲醇中毒。
不排除病人可能曾飲用含有甲醇的酒類
醫管局香港中毒控制中心經評估病人的臨床和化驗結果，相信病人可能曾進食或接觸甲醇，不排除病人可能曾飲用含有甲醇的酒類。中心今日已即時聯同醫管局及食物安全中心到病人的居所視察，追查他可能接觸甲醇的源頭，調查仍在進行。
衞生防護中心已經提醒醫管局，加強留意近期到公立醫院求診病人的臨床中毒症狀，暫時未發現其他甲醇中毒個案。
去年一名47歲船員自行調製酒精及手部消毒液飲用
根據紀錄，本港過去5年只接獲一宗甲醇中毒病例。個案發生在2024年。當時一名47歲船員用酒精和手部消毒液自行調製一款混合物，飲用後喪失視力。
衞生署提醒公眾，甲醇是一種有毒酒精，不可飲用。攝入甲醇可能導致中樞神經系統受損、失明，甚至死亡。市民切勿購買及飲用來源不明的酒類，若懷疑出現甲醇中毒，應立即到醫院求醫。
男子進食蜂蜜後不適入院 臨床診斷疑狂蜜病中毒 一度心跳過慢九龍灣新紅城冰室9人食燒味後屙嘔 荃灣韓台站累計22人食物中毒荃灣「韓台站」爆食物中毒 6人食蔥油雞後屙嘔 涉醬料不當貯存尖沙咀食肆「蠔埕」爆食物中毒 7男女進食生蠔等海鮮後腹痛肚瀉