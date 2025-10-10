86歲老翁甲醇中毒視力受損　疑曾飲「假酒」　中心籲勿飲不明酒類

衞生防護中心今日（10日）公布，一名86歲有長期飲酒習慣的男子，上月中旬出現視力受損症狀，經過臨床及化驗檢查後證實為甲醇中毒。醫管局相信病人可能曾進食或接觸甲醇，不排除病人或曾飲用含有甲醇的酒類。



中心今日已即時聯同醫管局及食安中心到病人的居所視察，追查他可能接觸甲醇的源頭，調查進行中。中心並呼籲市民切勿購買及飲用來歷不明的酒類。



一名86歲有長期飲酒習慣的男性上月中旬出現視力受損症狀，臨床診斷為甲醇中毒。（資料圖片）

86歲男病人視力受損 檢查後發現甲醇中毒

衞生防護中心今日（10日）接獲醫院管理局通報，一名86歲有長期飲酒習慣的男性上月中旬出現視力受損症狀，並到醫院求醫，獲安排留院治理，目前情況穩定。

經過臨床及化驗檢查，發現病人的血清甲醇水平偏高，而血清和尿液中的甲酸（甲醇代謝物）水平亦異常，臨床診斷為甲醇中毒。

不排除病人可能曾飲用含有甲醇的酒類

醫管局香港中毒控制中心經評估病人的臨床和化驗結果，相信病人可能曾進食或接觸甲醇，不排除病人可能曾飲用含有甲醇的酒類。中心今日已即時聯同醫管局及食物安全中心到病人的居所視察，追查他可能接觸甲醇的源頭，調查仍在進行。

衞生防護中心已經提醒醫管局，加強留意近期到公立醫院求診病人的臨床中毒症狀，暫時未發現其他甲醇中毒個案。

本港過去5年只接獲一宗甲醇中毒病例，去年一名47歲船員用酒精和手部消毒液自行調製一款混合物。（資料圖片）

去年一名47歲船員自行調製酒精及手部消毒液飲用

根據紀錄，本港過去5年只接獲一宗甲醇中毒病例。個案發生在2024年。當時一名47歲船員用酒精和手部消毒液自行調製一款混合物，飲用後喪失視力。

衞生署提醒公眾，甲醇是一種有毒酒精，不可飲用。攝入甲醇可能導致中樞神經系統受損、失明，甚至死亡。市民切勿購買及飲用來源不明的酒類，若懷疑出現甲醇中毒，應立即到醫院求醫。