男子進食蜂蜜後不適入院　臨床診斷疑狂蜜病中毒　一度心跳過慢

衞生署衞生防護中心今日（6日）公布一宗懷疑狂蜜病中毒個案。一名38歲男子昨日（5日）進食蜂蜜約兩小時後，感到頭暈、噁心及四肢乏力，同日到廣華醫院急症室求醫，因心跳過慢而需留院接受觀察。臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒，初步調查顯示，病人進食的蜂蜜於尼泊爾製造，個案可能由梫木毒素引致。



中心指病人目前情況穩定，會繼續調查個案。

狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

衞生防護中心建議市民採取以下預防措施：

從可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；

棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感；及

特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。

