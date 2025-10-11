將軍澳彩明郵局營運21年即日起停辦　近百名街坊打卡見證最後一刻

位於將軍澳調景嶺彩明商場的彩明郵政局今日（11日）最後營業，下周一（13日）起遷往將軍澳政府合署北座一樓繼續營業，改名唐賢街郵政局。西貢區議員張展鵬今日到場直擊，發現多位街坊及集郵愛好者早上已排隊等待開門，下午則聚集大批群眾拍照打卡留念，有約80人共同見證郵局關門時刻。「好多人細細個都已經用緊呢間郵局，到𠵱家結婚生仔都係用緊呢間郵局。」



張展鵬指出，彩明郵政局21年來陪伴調景嶺社區的發展，如今已服務附近約2.4萬戶居民，加上位置非常便利，為通往港鐵站及巴士站的必經之路，連帶其自提櫃也深受歡迎，因此街坊對該郵局已充滿感情。惟新郵局較遠離社區，他已去信香港郵政，提出在調景嶺公共交匯處擺放24小時自提點。



彩明郵政局10月11日下午聚集約80人，許多街坊不捨得離開，只為見證郵局關門的一刻。（西貢區議員張展鵬提供）

彩明郵政局今日（11日）最後營業，有人員用黑色膠布封着「香港郵政」標誌，有多名街坊及集郵愛好者在旁拍片留念，見證最後一刻。（西貢區議員張展鵬提供）

彩明郵政局10月11日最後營業，大批街坊及集郵愛好者到場，並排隊購買郵籤等作為收藏之用。（西貢區議員張展鵬提供）

彩明郵政局10.11最後營業 下周搬往將軍澳政府合署

香港郵政2004年12月6日進駐調景嶺彩明商場，至今已營業21年，設有3個櫃位，為該區居民提供全線郵政服務，包括附近的彩明苑、維景灣畔和健明邨等。不過政府早前宣布，彩明郵政局今日（11日）最後營業，下周一（13日）起遷往今年新落成的將軍澳政府合署北座一樓，並改名唐賢街郵政局，營業時間維持不變。

下午聚集約80人見證彩明郵政局關門時刻

西貢區議員張展鵬今日到場直擊彩明郵政局的最後時刻，他表示想不到大量街坊及集郵愛好者前來拍照打卡留念，甚至有人早上8時許已排隊等待開門，只為收藏印有「彩明郵政局」的郵籤及蓋郵戳等，直至下午更聚集約80人，許多街坊一直圍觀不捨得離開，留待見證郵局關門的一刻。

好多人細細個都已經用緊呢間郵局，到𠵱家結婚生仔都係用緊呢間郵局，裡面好多郵差哥哥出嚟截龍，好多街坊同佢打招呼，佢都話遲啲去到先見到你喇。其實佢哋感情好好，同好多人都熟，因為佢哋陪住呢度發展。 西貢區議員張展鵬

西貢區議員張展鵬10月11日到場直擊彩明郵政局的最後時刻。（西貢區議員張展鵬提供）

彩明郵政局為居民出入的必經之路 自提點常爆滿

張展鵬解釋，彩明郵政局21年來陪伴調景嶺社區的發展，如今已服務附近約2.4萬戶居民，由於其地理位置便利，為通往港鐵站及巴士站的必經之路，同時商場進駐了超市及食肆等商戶，每日吸引大量街坊順道寄包裹，加上近年網購盛行，郵局內的自提點更長期爆滿，另外不擅長電子支付的長者也習慣前來繳付公共費用，因此街坊對郵局已充滿感情。

彩明郵政局已扎根社區，郵差與相熟街坊打招呼。（西貢區議員張展鵬提供）

料香港郵政因商場租金搬往新落成的政府合署

香港寸金尺土，張展鵬估計商場的租金不便宜，香港郵政或考慮到成本效益，搬往新落成的政府合署，而新郵局佔地面積更大，設有5個服務櫃位，並設有24小時自提點，新址又聚集大量政府部門，包括入境處及衞生署轄下的牙科診所等，相信能夠向公務員及居民提供更優質的郵政服務。

唐賢街郵政局10月13日起營業。（網上圖片）

前往唐賢街郵政局的路段沒有上蓋遮掩

惟新郵局較遠離調景嶺社區，張展鵬表示相對於彩明郵政局，前往新郵局的路程約10分鐘，途中的路段沒有上蓋遮掩，即街坊需要日曬雨淋之餘，也不便他們平日取件，因此他早已去信香港郵政，提出在調景嶺公共交匯處，在運輸署管轄的範圍內擺放24小時自提點，並獲回應指會積極考慮建議。

唐賢街郵政局門外設24小時自助郵政設施，支援隨時寄件及取件。（網上圖片）

唐賢街郵政局設24小時自助郵政設施

翻查資料，唐賢街郵政局周一至五營業時間為上午9時30分至下午4時30分，周六營業時間為上午9時30分至下午1時正，逢周日及公眾假期休息。新郵局將設有更寬敞的服務大堂，服務櫃位由彩明郵政局的3個增至5個，並新設附電子磅的郵件包裝檯，方便量重與包裝；門外設24小時自助郵政設施，支援隨時寄件及取件。