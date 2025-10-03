區議員施駿興涉非禮女童案 施指法官表面偏頗求換官 遭法官拒絕
撰文：陳蓉
出版：更新：
元朗區議員施駿興涉非禮女童及與其非法性交一案，辯方早前申請撤換法官，有關申請今（3日）於區域法院裁決，法官陳廣池稱，辯方認為法官進入「格鬥場」，質疑有表面偏頗，惟陳官稱，辯方的說法是「以偏概全」，無法得出法官可能偏頗的結論，表示不批准辯方的申請，指辯方有「亂扣帽子之嫌」，而非之實，將會秉承司法誓言，主持正義審理本案。案件將押後至本年11月4日續審，屆時將會繼續處理事主X的證供。
被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。
案件編號：DCCC907/2025
區議員施駿興涉性侵女童 事主提有被告掂面相為證 辯方要求換官區議員施駿興涉性侵 辯方指施有公開露面並上電視 事主稱不知道區議員施駿興涉性侵女童 辯方質疑因被告親中而報警 事主不同意區議員施駿興涉性侵女童 事主指被告危險的人 憂他進入學校社區區議員施駿興涉性侵女童 X指施曾明示性交 若不肯便是不夠愛他區議員施駿興涉性侵女童 被指曾摸胸及無套性交 施否認指控