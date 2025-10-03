區議員施駿興涉非禮女童案　施指法官表面偏頗求換官　遭法官拒絕

元朗區議員施駿興涉非禮女童及與其非法性交一案，辯方早前申請撤換法官，有關申請今（3日）於區域法院裁決，法官陳廣池稱，辯方認為法官進入「格鬥場」，質疑有表面偏頗，惟陳官稱，辯方的說法是「以偏概全」，無法得出法官可能偏頗的結論，表示不批准辯方的申請，指辯方有「亂扣帽子之嫌」，而非之實，將會秉承司法誓言，主持正義審理本案。案件將押後至本年11月4日續審，屆時將會繼續處理事主X的證供。



被告施駿興（37 歲）被控1項非禮及1項與年齡在 16 歲以下的女童非法性交罪，指他於 2008 年 11 月某日，在九龍土瓜灣高山道公園，猥褻侵犯 11 歲女童 X。他另被控於 2011 年 3 月 14 日在天水圍某單位與 13 歲女童 X 非法性交。

被告施駿興被指16年前非禮小學女生，後來與該女生拍拖，並涉曾非法性交，施一概否認。(陳蓉攝)

主審法官陳廣池指辯方有「亂扣帽子之嫌」，拒絕換官，並稱會秉承司法誓言，主持正義審理本案。

案件編號：DCCC907/2025