醫健通｜醫衞局10.14起推認證計劃助辨認　180間私營機構可存病歷

醫務衞生局今日（13日）宣布，將於明日（14日）推出「醫健通+連通支援計劃」，鼓勵私營醫療機構，採用已連通至醫健通的臨床醫療管理系統，將市民的醫療紀錄存入他們的個人醫健通戶口。醫衞局又指，會同時推出認證計劃，方便市民辨認及選擇已連通至醫健通並可為他們存放醫療紀錄的醫護提供者，現時有逾180間已獲認證，涉及約740個醫護服務地點。



醫務衞生局宣布，將於明日（14日）推出「醫健通+連通支援計劃」，逾180間私營醫療機構，可將市民的醫療紀錄存入他們的個人醫健通戶口。（資料圖片／江麗盈攝）

醫務衞生局指，明日（14日）推出的「醫健通+連通支援計劃」將向私營醫護提供者提供專責技術支援及資助，鼓勵他們採用或更新至市場上已連通至醫健通的臨床醫療管理系統，並在獲得市民授權後，存放他們的電子健康紀錄至個人醫健通戶口。

醫衞局亦會推出認證計劃，嘉許已達到技術要求，具備能力將市民的醫療紀錄存放至醫健通的私營醫護提供者。現時醫健通的可互通資料範圍涵蓋11個類別的電子健康紀錄。認證計劃會按照醫護提供者可存放的電子健康紀錄種類數量，推出金（多於五種）、銀（五種）、銅章（一種）三級認證。

認證計劃首階段涵蓋西醫、醫務化驗中心及放射診斷中心，共已有180間獲認證，涉及約740個醫護服務地點，包括大部分私家醫院和醫療集團。

局方指，市民除了可透過張貼在各醫護服務地點的認證標誌，辨識及選擇可存放醫療紀錄至醫健通的醫護提供者外，亦可透過醫健通網頁及流動應用程式，了解個別醫護提供者的認證及可存入醫健通的資料範圍。