全運會｜霍啟剛料經濟效益勝籌辦成本　冀當局把握機會推體育旅遊

粵港澳全運會開鑼尚餘一個月，香港將於6個場地舉辦8個競賽項目。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛接受《香港01》專訪時表示，有不少城市都有意申辦全運會，香港取得籌辦權非常難得，可展示本地城市面貌，吸引内地及國際旅客，並藉着周邊產品的活動套票，創造更多就業機會和經濟效益，建議當局借鑑協辦全運會的經驗，有助未來推動體育旅遊。



全運會｜霍啟剛：首突破辦跨境賽事 冀續用協商機制打造體育灣區

霍啟剛表示，全運會不止是「體育比賽」，其意義在於讓大眾更了解大灣區，展示粵港澳大灣區的軟實力及硬實力，圖右為全運會吉祥物喜洋洋（白色）及樂融融（粉色）。（黃寶盈攝）

全運會受國際注視 助展示粵港澳大灣區軟實力、硬實力

霍啟剛認為，全運會不止是「體育比賽」，其意義在於讓大眾更了解大灣區，展示粵港澳大灣區的軟實力及硬實力。另外，是次賽事亦受不少國際友人注目，他提到，國際奧委會主席考文垂（Kirsty Coventry）將在11月全運會期間訪華，雖然未知道奧委會會否順道來港，「但如果他親眼看到香港設施、城市面貌及運動氣氛，然後從他們的口中說（來港體驗）出來，那很不得了，比起我說十句、一百句更好」。

霍啟剛表示，全運會還可將香港城市面貌展示給全國人民，相當於免費的「城市廣告」。（黃寶盈攝）

他表示，全運會可將香港城市面貌展示給全國人民，相當於免費的「城市廣告」。他舉例即將在維港舉行的鐵人三項賽事，觀眾關注賽事的同時，可欣賞維港兩岸的風景，「內地的同胞看到原來香港這麼漂亮，香港有那麽多好的景點，維港原來這麼漂亮，或能吸引旅客」，是無形的經濟效益。

本港將承辦今屆全運會的三項鐵人賽事。（貿易發展局提供圖片）

霍啟剛：港府財赤是現實 料協辦全運會收經濟效益高於成本

被問政府財赤，舉辦全運會是否吃力？霍說，「財赤是現實」，但相信政府可負擔承辦全運會的支出，同時看好全運會帶來的經濟效益。他表示，現時全球資源緊絀，不少大型賽事都由多個城市或國家一起合辦，分攤資源支出。全運會由粵港澳三地共同承辦，且香港舉辦賽事的9個場館皆為現成，相信籌辦全運會的經濟效益將高於成本。

啟德體育園主場館。（資料圖片 / 羅國輝攝）

霍啟剛亦指出，現時盛事經濟開始有成效，啟德體育園開幕後，舉辦的活動吸引了不少旅客，尤其是內地遊客。他提及，欖球及足球賽事現時在香港都「賣爆飛」，欖球有五成觀眾都是外地旅客，證明香港體育旅遊有其吸引之處。他認為是次全運會，可以成為日後推動不同體育旅遊的契機，例如香港未來兩年舉辦的世界單車錦標賽，「總會是否可以想多些有關旅遊方面的配套？多些在內地平台售票？」

霍啟剛建議，業界可提供「一條龍」式的旅遊套票，認為相關產品將是大勢所趨。（黃寶盈攝）

倡業界聯乘推「一條龍」餐飲旅遊套票 推動體育旅遊

他還建議，業界可提供「一條龍」式的旅遊套票，認為相關產品將是大勢所趨，可涵蓋飲食、住宿及門票等，拉高每個人的消費力。「香港以往比較少做，但我覺得未來應該探討有關方面」，他指出以前文化體育類別的事務由民政局管理，旅遊則由商經局負責，現時則全部統一為文體旅局處理，可以更有系統地與業界協商旅遊套票的措施。

政府提倡島嶼遊及無處不旅行，除了提供酒店優惠、餐飲套票外，他亦建議旅發局「做多一步」，有系統地統計全運會的旅客種類及人數，在啟德體育園或不同地方貼出景點介紹及標示。