全運會｜霍啟剛：首突破辦跨境賽事　冀續用協商機制打造體育灣區

粵港澳全運會開鑼尚餘一個月，香港將於6個場地舉辦8個競賽項目，當中單車及馬拉松是跨境賽事。體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛表示，是次比賽由粵港澳三地共同協辦是新的突破，過往跨境賽事因出入境限制有不少規條，較難舉行，但是次為「國家級任務」，各地必須協調成功，冀未來繼續善用相關協商機制，舉辦跨境賽事，打造體育灣區，更稱只有各地合作，「才能做大個餅」。



全運會｜霍啟剛料經濟效益勝籌辦成本 冀當局把握機會推體育旅遊

員霍啟剛表示，是次比賽由粵港澳三地共同協辦是新的突破。（黃寶盈攝）

霍啟剛指出，過往業界提出跨境賽事時，往往因為涉及出入境規條，需打通安保、醫療、保險及海關等問題，無法成功舉辦，更舉例說：「若馬拉松選手在深圳灣大橋時受傷，救護車是送你去深圳還是香港醫院？ 保險怎麼負責？」

霍啟剛形容全運會是「國家級任務」，「冇野傾唔到」，各地必須協商成功。（黃寶盈攝）

他表示，如果純粹因民間組織或活動動用數十部門，他認同難度較大，但全運會是「中央比嘅任務」，「冇野傾唔到」，當中的跨境單車及馬拉松賽事更是新突破。他建議當局「唔好（全運會）完咗就唔用」，日後可總結經驗，利用該機制長期舉辦跨境賽事，例如帆船灣區盃等，打造體育灣區。

霍啟剛冀望，全運會完結後，當局可善用協商機制，繼續推進體育灣區。（黃寶盈攝）

霍啟剛認為，香港人口僅700萬人，未必能吸引某些國際大型的體育IP（知識產權）或產品廣告。但若以大灣區逾8,000萬人口計算，「產品或者企業的影響力及接觸面都很划算」，市場份額及消費力更高，是雙贏局面，冀望全運會完結後，當局可推進體育灣區，「灣區共同合作，才能做大個餅」。