28%受訪學生感焦慮　指數創5年新高　有中二生恐慌症發作兩度入院

香港青年協會輔導服務今日（14日）公布「2025中學生開學適應調查」結果。逾5,500名受訪學生的焦慮指數平均為25.4分，創5年新高，當中佔逾八成受訪學生曾出現「比平常容易緊張和著急」的焦慮徵狀，惟超過65.4%未曾向不同人士或機構求助，他們的焦慮原因主要以學業為主。



青協輔導服務去年9月至今年9月期間，共處理逾2.5萬宗與情緒相關的熱線求助個案，較去年近1.9萬宗顯著上升，有中二學生更曾多次在校內恐慌症發作，其中兩次要入院治療。青協呼籲若學生出現生理症狀如心悸、頭痛、失眠，持續一個月或以上，建議向學校社工尋求專業協助。



香港青年協會輔導服務10月14日公布「2025中學生開學適應調查」結果。（香港青年協會圖片）

青協輔導服務在今年9月期間，以抽樣線上問卷形式訪問5,551名中一至中六學生，了解他們的開學適應狀況。調查涵蓋學生的自評壓力、焦慮指數及適應狀況。數據顯示受訪學生的壓力指數平均為5.9分，略低與去年6.1分，佔42.6%在新學年的壓力指數屬偏高水平，自評達7至10分。

焦慮指數愈高年級愈高 中六最高27.8分

惟有27.8%受訪學生有輕度至嚴重程度的焦慮，焦慮指數平均為25.4分，創5年新高，主因是學生出現輕度焦慮症狀的人數增加。另外焦慮指數亦隨年級遞增，由中一的23.6分升至中六的27.8分。青協強調是次量表為學生自評結果，而非焦慮症的臨床評測工具，惟情況值得關注。

受訪學生焦慮指數平均為25.4分，創5年新高。（香港青年協會圖片）

83.4%受訪學生曾出現「比平常容易緊張和着急」焦慮徵狀

根據焦慮自評量表結果，受訪學生最常出現以下焦慮徵狀，有83.4%受訪學生曾出現「比平常容易緊張和着急」的焦慮徵狀；56.5%表示偶爾有此感受；26.9%表示經常或總是如此。其次是73%受訪學者曾出現「容易心裡煩亂或驚恐」；66.9%曾「感覺容易衰弱和疲乏」。

在2020年及2022年的調查，上述3項徵狀均被列為首3位。但值得關注是，受訪學生對「開口向人求助」的意願普遍偏低，高達59.5%僅偶爾或從不求助，超過65.4%未曾向不同人士或機構求助。

有83.4%受訪學生曾出現「比平常容易緊張和著急」的焦慮徵狀。（資料圖片）

最感擔憂的事項全部與學業表現有關

受訪學生最感擔憂的事項中，排名前3位依次為成績退步，佔43.0%；學習動力低佔36.7%；功課／考測繁重佔34.8%。全部都與學業表現密切相關，並已連續5年被學生列為最擔憂的三大問題。

至於受訪學生的開學適應狀況，94%能夠總是或經常按時出席課堂，87.9%能夠準時完成和提交功課及；81.3%能夠在上課時保持專注，反映大部份在開學階段能夠適應學校的要求。

青協去年9月至今年9月共處理25,842宗與情緒相關的熱線求助個案。（資料圖片）

青協平台近一年共處理約2.6萬宗求助個案

青協輔導服務的「同傾．同行」平台在去年9月至今年9月期間，共處理25,842宗與情緒相關的熱線求助個案，較去年18,920宗顯著上升，與校園相關的求助個案有11,509宗，其中5,510宗來自中學生。網上求助個案方面，青協則接觸過2,086宗個案，當中以學業壓力、朋輩關係及精神健康為最主要範疇。

有中二學生自小六學期末開始出現氣促、顫抖及心跳加速等，他對測考感到焦慮，多次在學校恐慌症發作，中二學期初更曾兩度入院治療，令學習進度受阻。他現時定期接受心理輔導及藥物治療等，情況轉催穩定，但仍擔心恐慌症狀再次發作，對溫習及應試失去信心與動力。

香港青年協會督導主任陳英杰。（香港青年協會圖片）

若焦慮症狀持續一個月或以上應向社工求助

香港青年協會督導主任陳英杰表示，由暑假的輕鬆生活，回到校園的規律生活，部分學生適應過程出現焦慮狀態如緊張、煩亂、疲倦等症狀。學生需多留意自己的身心狀態，如運用情緒日誌紀錄徵狀。

若然焦慮症狀越見頻繁，甚至出生理症狀如心悸、頭痛、失眠，持續一個月或以上，建議向學校社工尋求專業協助，進行專業評估，也可透過情緒熱線或網上輔導進行匿名求助，以減低求助顧慮。

家長關心子女校園適應情況時，應避免聚焦討論成績話題。（資料圖片）

籲校方宜主動了解學生的精神健康需要

陳英杰提到，調查發現逾半受訪學生不傾向「開口向人求助」，如學生面對情緒健康問題，將更難被發現，因而延誤介入時機，建議校方宜主動了解學生的精神健康需要，進行學生精神健康篩查，提供個別情緒輔導、學習調適及支援。

陳英杰建議家長關心子女校園適應情況時，避免聚焦討論成績話題，可以多了解子女的情緒及人際關係。家長亦適宜每周期安排親子放鬆活動，加強親子聯繫，可提升身心健康。如發現子女持續出現上述焦慮徵狀，需適時尋求專業協助。