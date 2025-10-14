港隊對孟加拉1:1平手　球迷嘆「有啲唔抵」　冀下場續坐爆主場館

亞洲盃外圍賽今晚（14日）在啟德體育園主場館舉行，最終港隊以1:1遭孟加拉逼和，以8分暫居小組榜首。有球迷表示略感失望，原以為可「守到完場」，未料追成平手，形容「有啲唔抵」。



不過有球迷則認為比賽有贏有輸，「我哋（港隊）係成個小組形勢仲係向好個一面去，所以唔會話好失望，個主動權仲喺自己度。」他們均表示，期望下場賽事繼續「坐爆」啟德主場館。



大會宣布，今晚入場人數為45489人，港隊代表離場時大批球迷高唱打氣歌。（梁鵬威攝）

亞洲盃外圍賽今晚在啟德體育園舉行，最終港隊以1:1遭孟加拉逼和，以8分暫居小組榜首，不少港隊球迷離場前揮舞旗幟，為港隊打氣。（梁鵬威攝）

港隊上半場憑安永佳射入12碼得分，下半場周緣德被紅牌趕離場，其後港隊被孟加拉逼和1:1。

港隊球迷Ricky及Eric表示略感失望，「難得喺冇咩攻勢嘅情況下爭取到一球，本身以為可以守到完場⋯⋯點知有紅牌，跟住又俾人入翻球」，他們形容「有啲唔抵」，但安慰道「過程嚟㗎啫」。

港隊球迷Ricky及Eric呼籲港人「無論係和波定輸波，下場都一定要全部坐爆」。（任葆穎攝）

Ricky及Eric指港隊排在亞洲盃外圍賽小組榜首，原本對其有所期望，「以為出線好明朗，但又突然跌返落嚟，覺得有啲可惜。」

他們呼籲港人「無論係和波定輸波，下場都一定要全部坐爆」，又說「只要入場支持，人哋就會見到你嘅support（支持），先會有人畀資源，跟住先會有development（發展），咁港隊先會贏。」

一直有觀看本地賽事的球迷溫先生表示接受賽果，「暫時港隊係比較優勢嘅位置，如果有分落袋，其實都未算太差」，又說希望港隊最終成功出線。對於今場賽事有逾4.5萬人入場，他認為氣氛熾熱，「好似成家人咁睇緊波」，又希望下場賽事能保持入場人數，甚至更多人入場，「而唔係單單一兩次係咁。」

溫先生（左二）表示接受賽果，「暫時港隊係比較優勢嘅位置，如果有分落袋，其實都未算太差」。（任葆穎攝）

十多年球迷陳先生表示，很高興仍然見到大批人入場支持港隊，「原本以為上一場（印度對港隊）啲人係當睇新場、三分鐘熱度，好開心見到咁多球迷仲入場。」

對於賽果，他認為比賽有贏有輸，「尤其係足球比賽比分一路咬得好緊，但我哋成個小組形勢仲係向好個一面去，所以唔會話好失望，個主動權仲喺自己度。」他說希望港隊不論在成績、球迷文化等方面愈來愈好。

大會宣布，今晚入場人數為45489人，繼今年6月港隊對印度有42570人入場後，再打破本地足球賽事入座紀錄。離場時，大批球迷仍高唱打氣歌。

大會宣布，今晚入場人數為45489人。（任葆穎攝）