基孔肯雅熱｜增3輸入個案　患者住東旭苑、愉景灣、西營盤第二街

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（15日）下午五時，中心錄得三宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。三宗個案都是男患者，分別居於筲箕灣東旭苑、愉景灣蘅欣徑、西營盤第二街，全部都到過廣州省內城市。三人均獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報相關衞生部門。



衞生署衞生防護中心表示，截至今日（15日）下午5時，中心錄得三宗新增感染基孔肯雅熱輸入個案。（資料圖片／盧翊銘攝）

衞生防護中心表示，首宗個案涉及一名77歲男子，住所位於筲箕灣東旭苑。初步調查顯示，他於9月30日至本周一（13日）到訪廣東省廣州市。他回港當日出現發燒及關節痛，昨日（14日）出現皮疹，到私家醫院求醫。他的一名家居接觸者曾一同到廣州市，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

筲箕灣東旭苑。（資料圖片／羅君豪攝）

第二宗個案涉及一名34歲男子，住所位於愉景灣蘅欣徑。初步調查顯示，他於10月2日至4日獨自到訪印尼，十月6日至7日到訪澳門，及於上周五至本周日（10日至12日）到訪廣東省深圳市和東莞市。他回港翌日（13日）出現發燒、關節痛及皮疹，昨日到北大嶼山醫院急症室求醫。他有兩名家居接觸者。他的同行人士包括親人（包括其中一名家居接觸者）及同事。所有人暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

愉景灣。（資料圖片）

第三宗個案涉及一名72歲男子，獨居於西營盤第二街。初步調查顯示，他於10月4日至本周日（12日）獨自到訪廣東省佛山市。他回港翌日（13日）出現發燒及關節痛，昨日到瑪麗醫院急症室求醫。

西營盤第二街一帶。（資料圖片）

三名男子均獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定，他們的血液樣本均對基孔肯雅病毒呈陽性反應。由於他們於潛伏期曾到訪基孔肯雅熱受影響地區，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。本港今年累計錄得38宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。