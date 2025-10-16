今日新聞8分鐘｜20歲男拒捕遭警按地受傷｜女子鼻沾白粉北上斷正

流浮山奪命車禍．有片｜司機救車事敗被輾 5剷車升高貨櫃車救人

天水圍流浮山道新慶村一個貨倉今日（15日）發生奪命交通意外，一名71歲姓黃貨櫃車司機疑無拉手掣致車輛溜前，他欲救車不果，腳部被輾過及困於車底，獲救出送院後不治。

旺角劏房男鎅刀襲鄰居額頭 男子負傷報案送院 疑犯事後自首

今（16日）凌晨近3時，警方接獲通菜街一名男子報案，指遭其鄰居用鎅刀襲擊，額頭受傷。警方及救護車接報到場，該名姓譚（60歲）男子的右額流血及手受傷，被送往伊利沙伯醫院治理。其後，一名姓鄭（44歲）男子自行到旺角警署自首，他涉嫌傷人被捕，現正被扣留調查。案件交由旺角警區刑事調查隊第七隊跟進。

為阻女友台灣前度入境 男子虛報演唱會有炸彈兼提台獨 囚半年

來自內地的一名自僱男，聲稱想保護女友免遭其台灣前度男友騷擾，用台灣前度身份登記的電話卡，並用變聲軟件製虛報音頻，指啟德的五月天演唱會有炸彈，又提及港獨及台獨，望能阻台灣前度入境，惟自僱男終被國安處拘捕。他被拘留後，又想叫女友等3人助他連絡內地有關連人士，圖叫該些人士施壓以改控他較輕罪名，結果被多控一項妨礙司法公正罪。自僱男今(15日)在西九龍法院認罪。署理主任裁判官鄭念慈斥被告圖找影響力人士影響律政司決定屬痴心妄想，判他入獄6個月。

有片｜觀塘道七人車撞電單車釀3車串燒 鐵騎士整個拋起人車分離

觀塘道今早（16日）發生驚險車禍。上午9時許，一輛七人車沿觀塘道東行；途至近坪石邨黃石樓對開時，撞及前面一輛電單車，電單車再撞向前方另一輛私家車，引致3車「串燒」。意外中，姓潘（51歲）男鐵騎士左腳及左腰受輕傷，由救護車送往聯合醫院治理。七人車姓張（54歲）女司機及私家車姓黃（56歲）男司機幸無受傷。

調景嶺站對開20歲仔遇查疑拒捕 遭按地制服 雙雙受傷送院

今日（15日）傍晚6時50分，警方將軍澳警區特遣隊於港鐵調景嶺站A出口對開執法期間，發現一名男子形跡可疑，該名20歲的男子拒絕合作，警方將其制服期間，將他的手按在地上，男子的手、膝及膊頭受傷；一名警員亦擦傷手指，均被送往將軍澳醫院治理。

索K唔抹鼻！女子鼻沾白粉闖關斷正 精神萎靡亢奮：剛在香港吸完

一名女子在香港「索K」後，經羅湖口岸過關，因鼻上殘留白色粉末，被海關關員當場檢獲。

立法會選舉｜何君堯稱參選意願強 回應4年僅提8質詢：做事看質素

擁有45年歷史、位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓被傳結業，早上（15日）有酒樓員工證實，今日為最後營業。有不少茶客表示早已從酒樓職員口中得知結業消息，大感不捨，專程前來光顧，並拍照打卡留念。有光顧逾30年的茶客對「彩龍皇宮」結業表示心痛，稱與員工的關係如同家人，「（每次嚟到）佢知道我飲咩茶，即係唔使問，茶到㗎啦」；亦有顧客憶起酒樓光輝歲月，「（以前）四大天王都嚟呢度，你想搵位（飲茶）要好識做㗎」。

立法會選舉｜未能連任？劉國勳：有啲新諗法 祝姚銘生日心想事成

【立法會選舉2025】立法會換屆在即，有報道統計，選委界議員何君堯出席率、質詢量、議員議案均不活躍，四年內僅提出8項質詢，在39名選委界議員中「包尾」。何君堯今日（16日）被傳媒追問個人參選意願，回應稱「參選意願是強的，能夠為香港服務是我的榮幸」。他聲言「條條大路通羅馬」，「提名一定冇問題」，又強調「做事一定要看質素，不是數量」。

中國黑導遊泰國恐嚇同胞消費被捕 竟是慣犯7年前曾迫購買乳膠枕

一段中國遊客在泰國被威脅購物的影片近日瘋傳。一名說普通話的導遊在泰國的旅遊巴上向遊客放話威脅稱，「今天晚上你我就讓你回不了中國」。據最新消息，事後該名無合法導遊證的中國男子已被泰國警方拘捕，他承認因遊客購物太少無法獲得回扣而恐嚇遊客。