基孔肯雅熱｜增一宗輸入個案　患者住藍田平田邨　上周到中山2日

衞生署衞生防護中心表示截至今日（16日）下午5時，本港新增一宗感染基孔肯雅熱個案。一名居於藍田平田邨的55歲女子上星期曾到訪中山市，周一（13日）關節痛，翌日（14日）發燒，現時在基督教聯合醫院接受治療。其血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應，中心認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。



本港今新增一宗基孔肯雅熱輸入個案，圖為職員早前在出現輸入個案的安達邨進行防蚊措施。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

初步調查顯示，患者於10月9日至10日獨自到訪廣東省中山市，周一（13日）出現關節痛，翌日（14日）發燒，昨日（15日）到基督教聯合醫院急症室求醫，並獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。她的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。

中心指，由於她於潛伏期曾到訪廣東省，故認為她是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得39宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎一至11宗輸入個案。

自2025年初至9月30日，全球40個國家／地區呈報了445 271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。