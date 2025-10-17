房協居屋安達臣道朗然422單位十日售罄　「關鍵日期」2027年3.31

觀塘安達臣道房協資助出售房屋項目「朗然」今（17日）售罄422個單位，房協表示，選購單位的買家中，綠表佔兩成，其餘八成為白表。目前「朗然」的工程進展順利，項目的關鍵日期為2027年3月31日。



觀塘安達臣道房協資助出售房屋項目「朗然」今（17日）售罄422個單位。（資料圖片/黃浩謙攝）

房協位於觀塘安達臣道的資助出售房屋項目「朗然」，經過10天的選樓程序，422個單位於今天全數售罄。

房協行政總裁陳欽勉表示，朗然的銷售成績反映房協的資助出售房屋項目受到用家歡迎，令人感到鼓舞，而為回應社會對資助出售房屋的持續需求，房協在未來的規劃會研究適度增加資助出售房屋比例，協助更多市民在房屋階梯向上流動。

房協行政總裁陳欽勉表示，為回應社會對資助出售房屋的持續需求，房協在未來的規劃會研究適度增加資助出售房屋比例，協助更多市民在房屋階梯向上流動。（資料圖片/龔嘉盛攝）

成功選購單位的買家當中，綠表佔兩成，其餘八成為白表。當中綠表買家包括62名家庭及20名一人申請者，白表買家則包括97名家庭及243名一人申請者。當中受房協屋邨重建計劃影響的居民合共認購六個單位。

受原總承建商保華建業拖糧及後來被撤換影響，房協去年9月宣布「朗然」預計關鍵日期延至2026年9月底，至今年3月再延至2027年3月31日，即較原來今年12月底的關鍵日期推遲15個月。房協最新指，「朗然」工程進展順利，項目的關鍵日期為2027年3月31日。