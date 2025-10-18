凍肉店太子爺攻大閘蟹　曾每晚通宵綁蟹7個鐘　年銷量1千變5萬隻

大閘蟹踏入秋季膏肥黃滿，正值最佳的品嚐時間。聯豐食品屹立香港半世紀，主攻凍肉批發市場，第三代傳人林一亭在2014年涉足大閘蟹市場，創立品牌「永豐大閘蟹」。他每年赴江蘇省太湖及陽澄湖蟹場，精挑細選「靚蟹」轉運來港，更曾因人手不足，每日通宵綁蟹約7個小時，如今大閘蟹業務穩步成長，由首年銷量約1,000隻，增長至如今4至5萬隻。



其實林一亭貴為「太子爺」也歷經不少磨練，他中三開始到店幫忙推車送貨到旺角，每周辛勞工作賺取100至200元零用錢，畢業後轉投電腦公司工作，累積經驗才回歸家族生意，直至疫情期間他大膽開設多間地舖，惟裝修、牌照及設備等成本不菲，最後反蝕約100萬元。經一事長一智，他期望將來繼續穩中求變，將家業發揚光大。



聯豐食品有限公司邁進50周年，第三代傳人為林一亭。（永豐大閘蟹提供圖片）

聯豐食品屹立半世紀 第三代傳人2014年攻大閘蟹市場

聯豐食品有限公司是一間潮州移民創立的家族企業，主攻凍肉批發市場，在香港屹立半世紀，今年剛好邁進50周年，經過三代人的努力，由一間細小的凍肉店，逐步拓展出穩定的批發業務，2014年更開拓大閘蟹零售市場，其中第三代傳人林一亭功不可沒。

聯豐食品創始人上世紀1970年代從潮州偷渡至香港，他考慮到食材供應永遠有需求，利潤雖薄但穩定，可以細水長流，於是與幾位鄉親合夥開設凍肉店，專注豬扒、牛扒和雞翼等，主要供應予中式酒樓。後來他更轉戰酒樓業務，目標打造一條龍供應鏈，於是子承父業，凍肉店交由林一亭的父親管理。

早在2003年，林一亭已經跟父親學藝。（永豐大閘蟹提供圖片）

貴為「太子爺」也要推車送貨 學有所成後推動公司電腦化

林一亭的父親20多歲時從基層送貨做起，輪到他貴為「太子爺」同樣不可不勞而獲，他由中三時到店幫忙推車送貨到旺角，每走一轉耗費1.5小時，每周辛勞工作可賺取100至200元零用錢。「OK啦，聽住MP3送貨，嗰個年代幾十蚊就夠玩。」

不過，林一亭的學業成績一般，會考後修讀管理及市場學課程，翌年因英文追不上進度而放棄學業，轉投一間電腦公司擔任銷售和培訓，積極經驗後才回歸家族生意，立即改革公司手寫單的傳統，系統全面電腦化，從此開單速度快一倍，並減少出錯機率。

林一亭每年都會到蘇州親自挑選大閘蟹。（永豐大閘蟹提供圖片）

每年赴蘇州挑靚蟹 業務穩步成長每年賣4至5萬隻

直至2014年，林一亭在偶然下涉足大閘蟹市場，當時一名內地大閘蟹批發商旗下的餐廳倒閉，倉庫積壓2,000多隻蟹，只好托他幫忙散貨，最終三日便將所有「蟹貨」賣光。經此一役後，他發現出售凍肉與大閘蟹有着相似之處，同樣需要冷藏、車隊和包裝等，於是他向行家請教相關知識，並進軍大閘蟹市場。

林一亭透露，雖然近年本港經濟環境一般，但大閘蟹業務仍穩步成長，旗下品牌「永豐大閘蟹」主打蘇州市養殖的大閘蟹，從首年銷量1,000隻，增長至目前的4萬至5萬隻。如今他每年都會親赴太湖及陽澄湖蟹場，精挑細選「靚蟹」轉運來港。

陽澄湖大閘蟹。（永豐大閘蟹提供圖片）

疫情期間「心雄」擴展門店 最終反虧約100萬元

不過林一亭並非一帆風順，新冠疫情期間凍肉零售表現理想，他自言很「心雄」，乘勢追擊開設多間地舖，惟裝修、牌照及設備等成本費用不菲，疫情結束後結算發現反蝕約100萬元。經一事長一智，他現在已汲取教訓︰「爸爸着我不能急不能快，細水長流先重要，分店開得快唔代表好！」

經一事長一智 未來穩中求變將家業發揚光大

投身大閘蟹生意逾10年，林一亭最難忘疫情期間內地人手短缺，大閘蟹沒有綁繩便運來香港，他只能與行家每日通宵綁蟹約7個小時，直至凌晨4時才完成工作。對此他不嫌辛苦，認為正因家業的信譽良好，公司才能闖過不同年代的難關，期望將來繼續穩中求變、推陳出新，將家業發揚光大。