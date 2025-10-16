首批陽澄湖大閘蟹「遊飛機河」抵港　每隻售約$200　料未來可降價

自2016年內地大閘蟹發生驗出致癌二噁英事件後，終於有本地蟹商連續兩年成功進口正牌陽澄湖大閘蟹，今年首批約800隻昨日（15日）運抵店舖。目前獨家發售的永富鮮果專門店負責人表示，每隻視乎性別及重量，暫定185元至258元不等。隨着其他批次陸續到店，相信價錢可進一步下調 ；雖然目前定價不敵內地零售商，但強調香港的優勢在於食物安全的把關。



內地今年已重新恢復大閘蟹直運本港，但該批陽澄湖大閘蟹仍是經過日本或韓國輾轉來港。店家解釋，由於現時供港大閘蟹需接受內地檢疫部門檢驗5至6次二噁英，耗時約一至兩個月，惟大閘蟹講求鮮美，不宜放置長時間，因此繼續採用較高成本的運輸方式，僅少量其他養殖場出產的大閘蟹採用內地直運。



新冠疫情期間，每年平均約3萬公斤大閘蟹經日韓進口。換言之，早前首批300公斤從內地直運本港的大閘蟹，只佔供應量的「冰山一角」，蟹商難以大幅減價。但店家預料，待檢疫及通關手續順暢，有望返回15年前的價錢水平，「平蟹平到真係可以100蚊3隻。」



今年首批約800隻正牌陽澄湖大閘蟹已在10月15日運抵永富鮮果專門店。（陳葦慈攝）

陽澄湖大閘蟹最受到蟹迷追捧。（陳葦慈攝）

踏入秋季，大閘蟹膏肥黃滿，正值最佳的品嚐時間，當中又以陽澄湖大閘蟹，最受到蟹迷追捧。不過自從2016年發生驗出二噁英事件後，香港再無正規途徑進口的陽澄湖大閘蟹，即使業界仍然能夠以迂迴的路線，先取得內地外銷至日本或韓國的供蟹批文，再由日韓輾轉「坐飛機河」運返香港，但內地養殖場考慮到繁瑣的檢疫程序，過去數年不願恢復供應。

陽澄湖大閘蟹去年才恢復供港

自從新冠疫情結束後，港人掀起北上熱潮，蟹迷專程到內地品嚐大閘蟹，甚至帶回本港享用，香港蟹商生意大受打擊。直至去年，適逢內地經濟下滑，大閘蟹銷情不如預期，讓永富鮮果專門店負責人陳錦輝終於「有機可乘」，成為時隔8年全港首間循正規途徑進口陽澄湖大閘蟹的零售商，冀吸引本地蟹迷留港消費。

永富鮮果專門店負責人陳錦輝。（陳葦慈攝）

首兩批共300公斤江蘇大閘蟹10月初已直接運抵本港

政府今年10月4日公布，首兩批共300公斤來自江蘇省的大閘蟹已直接運抵本港，即內地大閘蟹睽違9年，終於毋須再輾轉經過日本或韓國，可節省高昂的運輸物流成本，有中菜館更計劃推出大閘蟹平價套餐。

永富鮮果專門店今年繼續香港獨家發售陽澄湖大閘蟹，並在周二迎來首批供應，究竟今年的定價及銷情又是如何呢？

永富鮮果專門店的陽澄湖大閘蟹暫時只向顧客出售。（陳葦慈攝）

去年供應商只提供約2000隻陽澄湖大閘蟹

陳錦輝向《香港01》透露，由於去年江蘇省遭受颱風吹襲，當地陽澄湖大閘蟹的出產量大受打擊，最終供應商只向他分配約2,000隻，反觀今年首批6箱已有約800隻，預料最終供應量較去年高，雖然有酒樓近日提出預訂陽澄湖大閘蟹，但他考慮到供應量有限，暫時只向顧客出售。

目前每隻陽澄湖大閘蟹視乎性別及重量，暫定185元至258元不等。（陳葦慈攝）

首批陽澄湖大閘蟹暫定185元至258元

目前陳錦輝根據首批陽澄湖大閘蟹的來貨價，每隻視乎性別及重量，暫定185元至258元不等。他相信隨着其他批次下周開始陸續運抵店舖，供應開始充足，價錢將可不斷下調。

陽澄湖大閘蟹5兩（公）︰每隻208元

陽澄湖大閘蟹5兩半（公）︰每隻258元

陽澄湖大閘蟹4兩半（雌）︰每隻185元



該批陽澄湖大閘蟹經歷「三重驗證」，持牌蟹商應持有三張證明，包括登記養殖場的供貨證明、內地海關的衞生證明，以及韓國或日本水產部的衞生證明。（陳葦慈攝）

內地檢驗時間長 陽澄湖大閘蟹繼續「遊飛機河」抵港

不過陳錦輝出售的陽澄湖大閘蟹，仍然通過「遊飛機河」，經歷「三重驗證」抵港。他解釋，由於大閘蟹直運本港仍在試驗階段，每批大閘蟹需接受內地檢疫部門檢驗5至6次驗有否二噁英，直至確保完全沒有問題才准放行，耗時約一至兩個月，惟大閘蟹講求鮮美，不宜放置長時間，因此本地蟹商也抱持觀望態度。「其實咁樣驗既程度，你都唔敢擺太過多蟹畀佢驗。」

目前直運本港的大閘蟹佔店舖約一成供應。（陳葦慈攝）

其他直運大閘蟹只佔店舖約一成供應 採「兩溝」方式發售

其他大閘蟹方面，由於直運本港的大閘蟹佔店舖約一成供應，陳錦輝目前採取「兩溝」方式，即直運蟹與「飛機蟹」放在相同的貨架出售，售價則比去年下調一成。他強調兩款蟹都是在同一個養殖湖收成，由同一個供應商運往香港，分別在於運輸方式的不同。

深圳盒馬鮮生及永輝超市10月7日聚集大量港人選購大閘蟹。（資料圖片／歐陽德浩攝）

與內地競爭無法避免 強調香港買蟹優勢在於食物安全

《香港01》記者上周到深圳超市視察，發現每隻大閘蟹索價人民幣35.9元至79.9元不等（約39.3至87.4港元），同時內地電商平台京東也加入大閘蟹戰團，推出「關口取蟹」搶客。陳錦輝表示競爭是無法避免，但強調香港買蟹的優勢在於食物安全，檢驗次數相比內地更多，全部大閘蟹都取得出世證明。「嗰啲價錢係平，但會食到心驚驚。」

每隻正牌陽澄湖大閘蟹可通過手機掃瞄二維碼查閱「出世紙」。（陳葦慈攝）

直運蟹與飛機蟹運輸成本每20斤相差逾千元

翻查食環署資料，2018年至2022年從日本及韓國輸入的大閘蟹，每年平均進口約3萬公斤。換言之，首兩批僅300公斤大閘蟹從內地直運香港，只佔供應量的「冰山一角」。陳錦輝指出，由於直運蟹與飛機蟹的運輸成本，每20斤可相差1,100至1,200元，現時直運蟹的供應量有限，本地蟹商難以大幅減價吸客。

陳錦輝期望大閘蟹可返回15年前的價錢水平，質素高的大閘蟹降至150元一隻。（陳葦慈攝）

若直運蟹全面恢復 有望重返15年前價錢水平

陳錦輝期望明年待試驗階段結束，檢疫及通關手續順暢，一旦直運蟹全面恢復再配合豐收年，有望重返15年前的價錢水平，質素高的大閘蟹可降至150元一隻。「平蟹平到真係可以100蚊3隻，或者40幾50蚊隻，咁就可以同內地競爭下。」