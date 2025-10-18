基孔肯雅熱｜增兩宗輸入個案　患者居西貢蠔涌村及青衣盈翠半島

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（18日）下午5時，中心錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱個案，涉及一名居於西貢區蠔涌村的17歲女子及一名居於青衣盈翠半島的55歲男子。兩名患者均曾分別到訪廣東省的佛山市及清遠市，現時獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。



17歲女患者曾到訪佛山 出現發燒、關節痛和皮疹

衞生署衞生防護中心表示，截至今日（18日）下午5時，中心錄得兩宗新增感染基孔肯雅熱個案。首宗個案涉及一名17歲女子，住所位於西貢區蠔涌村。初步調查顯示，她於10月10日至12日到訪廣東省佛山市，並在10月16日出現發燒、關節痛和皮疹，到將軍澳醫院急症室求醫。她的三名家居接觸者曾一同到佛山市，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

55歲男子曾到訪清遠 出現發燒和關節痛

​中心表示，第二宗個案涉及一名55歲男子，住所位於青衣盈翠半島。初步調查顯示，他於10月8日至13日獨自到訪廣東省清遠市。他10月15日出現發燒和關節痛，10月17日到瑪嘉烈醫院急症室求醫。他有三名家居接觸者，暫時沒有出現病徵，正接受醫學監察。

外遊期間受到感染 屬輸入個案

中心續指，兩名病人均獲安排入院在無蚊環境下接受治療，目前情況穩定。他們的血液樣本對基孔肯雅病毒呈陽性反應。由於他們在潛伏期曾到訪廣東省，中心認為他們是在外遊期間受到感染，屬輸入個案。中心會繼續進行流行病學調查，並已把個案通報廣東省衞生當局。

本港今年累計錄得41宗基孔肯雅熱確診個案

中心又表示，本港今年累計錄得41宗基孔肯雅熱確診個案，全部屬輸入個案。本港在2016至2019年每年錄得介乎一至11宗輸入個案。自2025年初至9月30日，全球40個國家或地區呈報了445,271宗基孔肯雅熱病例及155宗相關死亡個案。個案分布在美洲、非洲、亞洲及歐洲。中心呼籲，現時全球多國正爆發基孔肯雅熱，市民外遊前必須注意當地情況。

另外，中心指出，食環署繼續進行病媒調查及針對性滅蚊工作，並於確診病人的住所及於病發後到過的地點加強防蚊和滅蚊工作，包括在相關地點附近250米範圍內樹木茂密的地點進行密集式霧化處理工作，以殺滅成蚊；每星期巡查上述地點，清理積水，施放殺蟲劑及清除遺棄的水載容器，以防止蚊子滋生；及加強宣傳教育，包括舉辦健康講座、設置流動教育中心及派發宣傳單張等。

中心亦呼籲學校按照食環署的滅蚊指引，加強防止校園範圍積水的工作及清除蚊子滋生的地方，同時務必提醒教職員及學生時刻做好防蚊及個人保護措施，防範蚊傳疾病在校園傳播。

此外，中心港口衞生科繼續在各個口岸加強巡查，並提醒跨境公共交通營辦商及其他相關單位確保環境衞生良好及有效落實防蚊措施。此外，港口衞生科人員亦會向旅客派發宣傳單張、為抵港人士進行體溫篩查、為發燒或出現相關病徵的旅客進行健康評估，及在有需要時轉介旅客到醫院作出跟進。

中心建議市民使用含避蚊胺或其他有效活性成分的昆蟲驅避劑可有效防蚊，但使用時應注意以下事項：

• 先仔細閱讀標籤說明；

• 在進入可能被蚊叮的範圍前使用；

• 塗在外露皮膚及衣服；

• 孕婦使用避蚊胺的濃度上限是30%，兒童則為10%（如前往蚊傳疾病流行的國家或地區而有機會被蚊叮咬，兩個月或以上的兒童可使用濃度上限為30%的避蚊胺）；

• 先塗防曬霜，再塗昆蟲驅避劑；

• 遵照標籤說明，只於有需要時重複使用；及

• 除了避蚊胺之外，市面上亦有含其他活性成分的昆蟲驅避劑，例如IR3535、埃卡瑞丁（亦稱派卡瑞丁）等。公眾使用任何昆蟲驅避劑時，應遵從產品標籤上的使用說明及注意事項。