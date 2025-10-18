觀塘潮觀城酒樓10.21結業　開業4年捱過疫情　集團3原因決定執笠

【結業潮／潮觀城酒樓／裕民坊】酒樓結業潮一浪接一浪，位於觀塘凱匯裕民坊商場的潮觀城酒樓，近日貼出告示宣布10月21日結業。該店於2021年開業，主打潮州菜，捱過新冠疫情，卻敵不過疫後港人生活及消費習慣的轉變。



該酒樓所屬的環科國際集團有限公司公告指出，該店自開業以來財務表現都不理想，由於近年港人趨向在家工作、商業及社交活動減少，加上港人趁周末及假期北上或外遊其他國家，最終董事會決定潮觀城酒樓結業，將有效分配資源，專注發展集團餘下位於尖東的酒樓。



位於觀塘裕民坊的潮觀城酒樓10月21日結業。（裕民坊網頁圖片）

現酒樓在門外貼出告示宣布結業，並感激街坊的支持及厚愛。（網上圖片）

集團1984年經營酒樓業務 10.21過後僅餘一間分店

潮觀城酒樓位於觀塘港鐵站對面的凱匯裕民坊商場2樓，在2021年新冠疫情期間開業，為上市公司環科國際集團有限公司旗下主打潮州菜的中式酒樓。近日有網民發現酒樓在門外貼出告示，宣布10月21日結業，感激街坊的支持及厚愛。

環科國際集團自1984年開始在香港經營酒樓業務，根據集團網站顯示，旗下酒樓包括尖東加連威老道的潮州城宴會廳、以及長沙灣廣場的潮濠城宴會廳。惟長沙灣廣場店已停業，若連同即將結業的潮觀城，即只餘下尖東一間店維持營運。

潮觀城酒樓在新冠疫情期間的2021年開業。（環科國際集團網頁圖片）

潮觀城酒樓開業以來財務表現未如理想

翻查資料，環科國際集團在10月6日發出公告，指出潮觀城酒樓自開業以來，財務表現未如理想，儘管位處九龍東核心地段，且鄰近由業主全面發展重建的觀塘市中心住宅項目，但酒樓業績並未達到預期目標。

潮觀城酒樓主打潮州菜，圖為羔燒三寶。（環科國際集團網頁圖片）

結業三大原因︰港人北上外遊、在家工作、商業及社交活動減少

公告又指，在家工作的趨勢、商業及社交活動減少，加上近年港人生活及消費模式轉變，不同年齡層趁周末及學校假期北上或外遊其他國家，更持續增加，這些因素都對潮觀城酒樓午晚市生意帶來負面影響。

潮觀城酒樓主打潮州菜，圖為豆醬雞。（環科國際集團網頁圖片）

集團︰結業後有效分配資源專注發展尖東酒樓

環科國際集團董事會經審慎考慮，檢討酒樓的業務表現及未來發展潛力後，決定停止觀塘的酒樓營運。集團將有效分配資源，專注發展尖東酒樓，拓展新的業務及探索投資機會，以提升集團收入及財務穩定性。