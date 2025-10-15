彩龍皇宮大酒樓傳結業　老闆梁振華沒回應　領展：接獲通知明結業

【結業潮／彩龍皇宮大酒樓／李龍基】擁有45年歷史、位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓被傳結業，彩雲商場業主領展回覆《香港01》查詢表示，收到彩龍皇宮大酒樓通知，該餐廳明日（16日）結業。



擁有45年歷史、位於牛池灣彩雲商場的彩龍皇宮大酒樓今（15日）最後營業。（鄭子峰攝）

位於牛池灣彩雲商場、有45年歷史的彩龍皇宮大酒樓日前傳出結業消息，指今日為最後營業日。

記者今早曾到現場，雖未見貼出結業告示，但有員工證實，該酒樓於今日最後營業，但未知關門時間。至上午11時許，彩龍皇宮大酒樓的老闆、香港餐務管理協會主席梁振華返抵酒樓，記者向他表明身份欲查證結業消息，但他拒絕受訪。

彩龍皇宮大酒樓今早約六成座位坐滿，不少光顧多年的熟客表示不捨。（鄭子峰攝）

記者昨日（14日）亦曾以顧客身份查詢結業消息，有員工接聽來電時表示，因為租約期滿，將於今日最後營業。不過，記者下午再到現場表明身份向員工求證時，對方回應指沒收到相關結業通知。

彩雲商場業主領展今日（15日）表示，收到彩龍皇宮大酒樓通知，該餐廳將於明日結業。

今早九時許，彩龍皇宮大酒樓約六成枱位坐滿，不少光顧多年的熟客表示不捨。（鄭子峰攝）

彩龍皇宮大酒樓因為與無綫電視未搬遷前的清水灣電視城距離較近，早年曾是TVB明星飯堂，有網民當年曾遇見李香琴（已故）、米雪、曾華倩、苗僑偉、黃日華等知名藝人。近年該酒樓亦常舉辦《經典懷舊金曲夜》等宴會活動，邀請歌手藝人登台表演，例如麥德羅及鄧英敏等，甚至李龍基也在今年3月21日曾舉辦《聲浪重啟榮耀之夜》，每席12人索價4,688元。