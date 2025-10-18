周一鳴：首8個月青少年涉刑事案被捕跌一成　嚴重毒品及非禮案升

為響應第十五屆全運會，警方今明兩日（18日及19日）首次在西九文化區舉辦「滅罪精英運動會」，提升公眾防騙及禁毒意識。警務處處長周一鳴致辭時表示，今年首8個月青少年因干犯刑事罪行而被捕的人數，較去年同期下跌一成至1,742人，洗黑錢和詐騙案件減少，涉及嚴重毒品和非禮的被捕人數則上升。



警務處刑事部今明兩日（18日及19日）在西九文化區舉辦「滅罪精英運動會」，警務處處長周一鳴在典禮上致辭。（大會提供）

周一鳴表示，今年首８個月青少年因干犯刑事罪行而被捕的人數減少，較去年同期下跌一成至1,742人，當中涉及洗黑錢和詐騙案件被捕人數分別跌50%及32.4%；但涉及嚴重毒品和非禮的被捕人數分別升45.2%及33.3%。

警務處刑事部今明兩日（18日及19日）在西九文化區舉辦「滅罪精英運動會」。（大會提供）

在保護兒童方面，警方關注兒童在網上被色情勒索、詐騙，甚至遭性侵的問題，今年首8個月共錄得57宗涉及「兒童網上性誘識」個案。周一鳴呼籲家校必須共同配合，協助年青人建立自我保護意識，認清虛擬世界的風險。

警務處處長周一鳴（右二）參觀禁毒領袖學院的攤位。（大會提供）

另外，今年首8個月錄得28,379宗詐騙案，損失金額較去年同期下跌14.5%至50.2億元。當中有270宗涉及專上院校學生的電話騙案，損失金額超過1億元。周一鳴稱，警方與各持份者採取全方位策略打擊及預防騙案，漸見成效，但案件數字仍處於較高水平。警方將推出「防騙視伏App」改良版，新功能涵蓋自動更新詐騙數據庫及人工智能實時檢測舉報，以加快為市民作出預警。

他提醒市民留意警方的反洗黑錢宣傳，時刻緊記便宜莫貪，個人銀行戶口「唔租、唔借、唔賣」。他指，警方會與律政司合作，就洗黑錢案件加快檢控，並向法庭申請加重刑罰。今年首八個月，已有122名因洗黑錢被定罪的人士被法庭加刑，較2024年全年44人增加接近兩倍，刑期最多增加超過三成。

香港武術運動員莫宛螢在啓動儀式上進行示範表演。（大會提供）

其他出席啓動儀式的主禮嘉賓包括香港善德基金會主席藍國慶、禁毒領袖學院首席會長黃錦財、警務處副處長（行動）葉雲龍、刑事及保安處處長陳東等。