中醫醫院｜醫衞局：可接中西醫診所轉介個案　研聘兼職專科西醫

全港首間中醫醫院將於12月11日起分階段投入服務，醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟表示，醫院將採取中西醫協作模式營運，有跨專業的醫護人員，包括物理治療及言語治療等專職醫療人員；院內正計劃以兼職模式聘請西醫專科醫生。張偉麟續指，日後中西醫診所也可轉介病人到中醫院。



張偉麟表示，醫院將採取中西醫協作模式營運，有跨專業的醫護人員。（資料相片/李澤彤攝）

2014年《施政報告》公布，預留將軍澳百勝角一幅3.5公頃的用地，發展中醫醫院。（視覺中國圖片）

首間位於將軍澳百勝角路1號的香港中醫醫院，將於12月11日起分階段投入服務，醫院採用公私營協作模式，由政府負責提供儀器設施、出資興建，浸大中醫醫院有限公司則負責營運。服務涵蓋內科、外科、婦科、兒科、骨傷科、針灸科6個分科，首年會提供資助及市場導向的門診及日間住院服務。

醫院中西醫協作 診所可轉介個案

醫務衞生局中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟出席商台《政經星期天》時表示，醫院將採取中西醫協作模式營運，有跨專業的醫護人員，包括物理治療及言語治療等專職醫療人員。

張偉麟又指，中西醫始終有互相不了解地方，但並非不可跨越，如有合作方案，知道對方的治療為病人帶出哪些效果及影響便能協調。他強調中西醫協作模式是醫院主力，強調如果要走向世界，就要先訂立模式，然後外國就可以到香港參考有關做法。

中醫醫院目前共設六個科目，張偉麟指病人如患有特別病症，可尋找專門的分科診症；除西醫有專科外，中醫也要「做得專」，日後中西醫診所也可轉介病人到中醫院。

中醫主導合作 可請西醫團隊參與治療

香港中醫醫院行政總監卞兆祥在同一節目提到，醫院採取全中醫服務、中醫為主，以至中西醫協作三種模式，如果過程中主診的中醫發覺有中西醫合作的需求，就會請西醫團隊參與討論哪種治療方法最好。

他期望透過中西醫協作方法不斷累積個案，形成臨床的模式，就可以推廣到更多地方。

門診收費180元 11月1日起開放預約

中醫院早前公布有關收費詳情，屬資助服務的全科門診每次診症收費180元，日間住院套餐首年優惠價450元，部份長者和合資格人士更可免費。張偉麟表示，兩項收費已包含醫師診症、檢查和藥物，認為收費屬一般市民可負擔水平。