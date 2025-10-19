近9千市民住元朗攸壆路簡約公屋及同心村　何永賢：人生中途驛站

元朗攸壆路簡約公屋項目和山貝路過渡性房屋項目同心村，合共提供近4,000個單位，累計入住近9,000名基層市民。新鴻基地產執行董事郭基煇與房屋局局長何永賢日前到訪該兩處，與市民興祝中秋。何永賢在社交平台表示，兩個項目雖然對輪候公屋的市民而言，只是他們人生的一個「中途驛站」，但這些項目凝聚了商界支持、社福機構支援，讓住戶可以再出發，慢慢找到自己與家人的人生路向。



新地義工隊在攸壆路簡約公屋設置中秋活動單位。

元朗攸壆路簡約公屋是全港唯一建於私人發展商用地的簡約公屋項目，由新鴻基地產免費提供，亦是全港第一批落成、首個入住率近乎百分百的簡約公屋項目。連同由新地借出土地的元朗山貝路過渡性房屋項目同心村，兩個項目合共提供近4,000個單位，累計入住近9,000名基層市民。

新鴻基地產執行董事郭基煇與同心村村民一同製作湯圓。

帝港集團區域行政糕餅總廚跟嘉賓及村民一同製作湯圓。

日前，新鴻基地產執行董事郭基煇與房屋局局長何永賢等到訪攸壆路簡約公屋，與居民一同慶祝中秋。新地義工隊亦負責當晚其中一個攤位遊戲，吸引超過250名居民參加。此外，郭基煇與何永賢上月底亦曾到訪元朗山貝路過渡性房屋項目同心村，與居民一同製作象徵獅子山精神的獅子造型湯丸，又為他們送上月餅，共慶佳節。

何永賢與郭基煇在攸壆路簡約公屋與村民製作燈籠。

郭基煇表示，新地一直積極配合政府政策，著力解決基層住屋需求，第一時間借出土地興建簡約公屋、大型過渡性房屋。他續表示，每次探訪住戶，他們的幸福笑容與生活環境轉變的故事分享是最好的印證。

另外，何永賢在社交平台亦表示，兩個項目雖然對輪候公屋的市民而言，只是他們人生的一個「中途驛站」，但這些項目凝聚了商界支持、社福機構支援，讓住戶可以再出發，慢慢找到自己與家人的人生路向，並強烈感受到自己與社會的聯繫。