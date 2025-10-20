網傳藍田聖保祿中學教師約女學生到酒店　有學生指涉事教師已離職

近日有自稱「藍田聖保祿中學學生」在社交平台發帖文指，被該校一名教師以「想傾心事」為由相約到酒店，又稱對方要求「發生關係」。校方回覆《香港01》查詢表示，對此高度關注，正等待當事人聯絡學校，已即時成立危機處理小組跟進，並已向教育局匯報有關事件，但未確認事件真偽。



記者今早（20日）於上學時間到該學校向學生查詢情況。有學生表示相關事件已是數年前發生，涉事教師已離職；另有學生指校方將於今晨集會向學生說明事件。



藍田聖保祿中學。（洪戩昊攝）

帖文稱男教師以「想傾心事」為由邀約女生到酒店

有自稱藍田聖保祿中學學生上周六（18日）於社交平台Threads發文指，該校一名男代課教師早前以「想傾心事」為由邀約其到酒店，並多次強調自己為「正人君子」、「冇其他意思」。

網上流傳藍田聖保祿中學有教師約女學生到酒店。(洪戩昊攝)

事主在帖文中表示，由於相信老師「有最基本嘅道德操守」，加上他「一直保持好老師形象」，即使感覺有異，「但考慮到以上種種，我最後都相信咗」。惟二人到酒店之後，遭該名教師要求「發生關係」。

學生︰涉事教師已離職 校方將於今晨集會向學生說明情況

記者今早上學時間到藍田聖保祿中學向學生查詢有關事件，有部份學生稱對事件完全不知情。但也有學生向記者表示，該宗事件其實已是數年前發生，涉事教師亦已離職；另有學生透露校方將於今晨集會向學生說明事件。

校方：調查進行中 沒有進一步回應

記者就事件嘗試邀約該校校長接受訪問，但校方透過校務處職員向記者表示，事件正在進行調查，沒有進一步回應。校方昨日回覆查詢時曾表示對事件高度關注，已即時成立危機處理小組跟進，亦已向教育局匯報事件。