低空經濟聯盟與物管聯會簽合作備忘　葛珮帆：無人機助樓宇維護

為推動低空經濟在香港形成切實的經濟效益，建設低空經濟生態圈，大灣區低空經濟聯盟周三（8日）與香港粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會簽署合作備忘錄（MoU），旨在發展雙方成為戰略夥伴合作關係，並透過達成多項核心目標，助搭建交流與合作平台，共同推動大灣區低空經濟領域在物管及設施管理的創新應用場景，創造新經濟增長點。



圖為2025年10月8日，大灣區低空經濟聯盟與香港粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會簽署合作備忘錄（MoU）。（主辦方提供圖片）

圖為2025年10月8日，大灣區低空經濟聯盟與香港粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會簽署合作備忘錄（MoU）。（主辦方提供圖片）

立法會建築、測量及都市規劃界功能界別議員、香港粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會創會會長謝偉銓表示，低空經濟在物管行業上有巨大潛力，業界及從業員透過善用無人機等新科技，可以令服務更多元化及更切合業務需求，期望透過今次簽署合作備忘錄能加強兩界的相互合作和優勢互補。

立法會議員、大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆指出，香港近年正全速發展低空經濟，業界及政府正緊密合作，推動低空經濟的研發製造、飛行服務保障到應用場景運營等發展。在眾多場景中，她認為在本地建築、物業管理及物流行業的發展空間非常大，且技術成熟，內地實踐經驗豐富，可以盡早由測試階段邁向商業營運。

圖為2025年10月8日，大灣區低空經濟聯盟與香港粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會簽署合作備忘錄（MoU），立法會建築、測量及都市規劃界功能界別議員、香港粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會創會會長謝偉銓出席。（主辦方提供圖片）

圖為2025年10月8日，大灣區低空經濟聯盟與香港粵港澳大灣區物業及設施管理聯合會簽署合作備忘錄（MoU），立法會議員、大灣區低空經濟聯盟創會會長葛珮帆出席。（主辦方提供圖片）

從清洗外牆到檢測 降低風險並優化成本

她舉例指，勘察樓宇外牆及建築物方面，屋宇署已應用無人機協助相關工作，亦有企業提出應用無人機清洗外牆的場景，並已成為低空經濟監管沙盒的試驗項目。傳統模式樓宇檢測需要為整棟大廈搭建棚架，耗時超過1個月至數月，成本高達7位數字以上。

相比下，使用配備紅外線及聲波工具的低空無人機，只需1至2日便可完成檢測並生成AI分析報告，亦能夠更加精準發現外牆滲水、混凝土鬆脫等情況。低空無人機同時可將建築檢查與維護，從「高風險人工作業」到「無人診斷」，助提升建築工地效率、降低風險並優化成本。

葛珮帆期望透過簽署合作備忘錄，能深化雙方產業合作，將本港低空經濟結合物業及設施管理的經驗變成最佳模範，進一步推展至大灣區其他城市。