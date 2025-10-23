西醫李宏邦涉嚴重疏忽誤殺女銀行家　陪審團裁定李有作相關行為

矯型外科醫生李宏邦，2018年為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後，張突陷入昏迷，其後不治。李被控誤殺罪，惟李至今已93歲，並患有認知障礙，陪審團早前裁定他不適合答辯，但控方仍要求陪審團就李所作的行為作裁定。控方指，張送院後，李曾誤導警員和急症室醫生，指張是哮喘病發而向他求醫。後來院方的內科醫生再查問，李才透露張到訪是為注射Botox，且未完全披露他曾向張施用的全部藥物，包括鎮靜劑及止痛藥等。陪審團今在高等法院退庭商議，裁定李有做出控罪的行為。法官把案押後至11月12日，先為李索取社會福利報告，以考慮是否適合判處李監護令，李准繼續保釋。



李原被控疏忽而誤殺張

被告李宏邦，93歲，原被控一項誤殺罪，指他於2018年11月12日，因嚴重疏忽而非法殺死張淑玲(52歲)，即他身為負責治療張的正式註冊醫生，對她負有謹慎責任，而李沒有為她的安全採取合理的謹慎措施，該疏忽是導致張淑玲死亡的主因。

被告李宏邦現已93歲，因他患有認知障礙，早前已裁定不適合答辯，但控方仍要求陪審團就李的行為作裁斷。(朱棨新攝)

女死者張淑玲，案發時52歲，她當日到李宏邦醫生整容中心注射Botox後昏迷，翌日死亡，法醫疑她對部份鎮靜及止痛藥物有不良反應。

事件發生於2018年，當時被告李宏邦已86歲，他被指在張陷入昏迷後，未有向醫護等人員披露全部他曾施用的藥物。（資料圖片）

李被指涉5項疏忽行為

李被指涉疏忽的行為包括：(一)儘管張淑玲最近曾攝取催眠藥及禁食狀態不確定，李仍繼續施用鎮靜藥物，(二)未有在她處於鎮靜狀態期間監測氧氣飽和度，(三)未有在她出現呼吸困難時提供氧氣，(四)未有向她提供鎮靜劑的拮抗劑，(五)當其他醫學專業人士詢問時，隱瞞醫療和藥物資料。

辯方的精神科專家指，李患認知障礙，而陪審團裁定他不適合答辯，但仍需裁定他有否做出控罪的行為。

案發時由李的兒子報警

控方案情指，李宏邦案發時86歲，任註冊醫生多年，於中環和尖沙咀設有診所。於2018年11月11日下午，李的兒子李明昇致電999報案中心，指李宏邦於尖沙咀格蘭中心診所內有女子暈倒。

救護員到場張已沒有呼吸和脈搏

救護隊目莊國棟早前供稱，於下午5時許到達診所，一名約70至80歲、自稱醫生的男子帶他進入房。事主張淑玲當時躺在治療床上，有一男一女正使用膠囊復蘇器和施行心外壓。莊詢問發生何事，但沒有人回應。其後，他檢查發現張已無呼吸和脈搏。而在送院途中，莊的隊員曾向張注射腎上腺素和持續提供氧氣，令她回復心跳。

李未交代餘下半片哮喘藥的去向

到場的警員劉樹生供稱，李表示張因哮喘病發求醫，李遂開半片藥給她。他們追問餘下半片藥被如何處理時，李表現不適，沒有回答。李的兒子李明昇則指，他與母親在尖沙咀逛街，收到李的求助電話，遂前往診所。

急症科醫生周志偉稱，死者張淑玲曾被施用的4種鎮靜及止痛藥中，其中一種有令血壓下降及呼吸困難的副作用。(朱棨新攝)

顧問醫生追問下仍指張哮喘發作

伊利沙伯醫院急症室顧問醫生周志偉供稱，張被送院時不清醒，瞳孔擴張。周致電報案人查問。一名年老的男子在通話中，聲稱是李姓的家庭醫生，認識張和其家人，並稱張有哮喘病歷。李醫生續稱，張於當日下午3時許，在尖沙咀逛街時突然氣促，懷疑哮喘發作，因此到其診所求醫。至下午4時，她的情況轉差，李醫生開出哮喘藥，並替她進行人工呼吸。

李未透露曾注射Botox及其他藥物

周指，李醫生沒有提及曾為張注射Botox，或施用鎮靜藥物Propofol(異丙酚)和Midazolam(咪達唑侖)，或止痛藥物Lignocaine(里格卡因)和Pethidine(配西汀)。他解釋，Propofol的副作用包括影響呼吸。Propofol沒有解毒劑，若病人出現副作用，可提供支援性治療；另外三種藥物則有解毒劑。若知道張曾被注射該些藥物，他會諮詢香港中毒諮詢中心，並跟從中心的建議進行治療。

伊利沙伯醫院顧問醫生鄧慶瑋稱，他因想理解女事主張淑玲受過甚麼治療，張入院當晚致電「WP Li」，但仍未獲知張曾被施用的所有藥物名單。(朱棨新攝)

晚上再查詢才提及曾注射Botox

伊院內科副顧問醫生鄧慶璋供稱，於同晚約9時和一名叫「WP Li」的人通電話。「WP Li」自稱是整形外科醫生，又稱張是其病人多年，曾醫治張的先天性眼瞼下垂、肌肉痛和脫髮。此外，「WP Li」每1至3個月，便替張注射Botox一次。「WP Li」又稱，張有哮喘，但他不是治療張哮喘的主診醫生。

仍有兩藥未有披露

張涉案時到其診所以接受注射Botox，並曾服食安眠藥物Stilnox(思諾思)。同時，因為張對注射Botox感到焦慮，「WP Li」遂注射Propofol。此外，他把Botox和Lignocaine的混合物，在張的三個不同位置注射，但該「WP Li」沒有提及向張注射鐵靜齊Midazolam和止痛藥Pethidine 。

張或對部份鎮靜及止痛藥有不良反應

控方案情續指，張翌日心臟驟停，於早上9時許宣告不治。血液測試顯示張並非因注射Botox而中毒，但驗出上述該些藥物。法醫指，張的死因為支氣管肺炎，其他相關因素包括上述4種鎮靜和止痛藥物的不良反應引致過度鎮靜，和缺氧性腦損傷。

案件編號：HCCC137/2022