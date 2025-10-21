水貨隱形眼鏡感染風險高　視光師協會倡加強監管　強制註冊

佩戴隱形眼睛十分普遍，不過，如購買不慎則會有感染風險。香港執業眼科視光師協會，每年接獲約5至10宗因不當使用隱形眼鏡，引致不良後果的求醫個案，較嚴重的個案視力永久受損。而該會的調查發現，僅四分之一受訪者能分辨包括隱形眼鏡等屬醫療器械的「水貨」產品。香港執業眼科視光師協會會長葉笑麗表示，進口及銷售醫療器械方面在港無強制註冊要求，消費者難以辨別其是否行貨，建議政府為相關產品設立強制性註冊要求。



香港執業眼科視光師協會調查發現，僅四分之一受訪者認為，能分辨消費者醫療器械是否「水貨」。 （董素琛攝）

香港執業眼科視光師協會，於今年6月調查全球消費者醫療器械監管，以電話形式訪問1,008名市民，81.7%受訪者認為水貨產品不安全，但僅有25.7%受訪者認為能夠分辨水貨產品。

另外，有40.9%受訪者，對香港應為所有消費者醫療器械設立強制性註冊要求，表示「認同」或「非常認同」。

眼科專科醫生湯文傑表示，每年會接獲約5至10宗因不當使用隱形眼鏡，引致不良後果的求醫個案。（董素素琛攝）

每年5至10宗不當使用隱形眼鏡 嚴重個案視力受損

眼科專科醫生湯文傑表示，每年會接獲約5至10宗因不當使用隱形眼鏡，引致不良後果的求醫個案，包括刮傷眼角膜及細菌性感染。他透露，曾有年齡約18至20歲的患者，忘記脫下於網上購買的隱形眼鏡入睡，最終導致眼球受感染，三至四成視力永久受損。

湯文傑指，診症時會問及患者購買隱形眼鏡的途徑，「但其實病人佢都有一個少少隱瞞嘅情況出現，因為佢都唔想畀你知道，佢覺得其實呢樣嘢（購買途徑）都未必係好啱」，變相醫生無從得知有問題的批次。

葉笑麗提議，政府限制網絡銷售行為，僅允許已註冊的進口商、分銷商及批發商在網絡平台銷售消費者醫療器械。（董素琛攝）

香港執業眼科視光師協會會長葉笑麗表示，因水貨會刻意損壞標籤，加上香港並無強制消費者醫療器械進口註冊要求，消費者難以辨別其是否水貨。她提議，政府應要求進口商、分銷商及批發商在港供應或銷售消費者醫療器械前，應依據「醫療器械行政管理制度」強制註冊。

同時，葉笑麗提議，政府應規定所有消費者醫療器械在港銷售前須進行註冊並配備合規的產品標籤，並限制網絡銷售行為，僅允許已註冊的進口商、分銷商及批發商在網絡平台銷售消費者醫療器械。