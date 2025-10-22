3%酒店房租稅｜首兩季收$3.6億包五一黃金周 政府曾料年收$11億
撰文：董素琛
出版：更新：
今年1月1日起，政府恢復徵收3%酒店房租稅，預計每年可為政府帶來約11億元額外收入，有議員今（22日）在立法會會議上關注，最新政府每月所徵收的酒店房租稅金額為何。署理財經事務及庫務局局長陳浩濂指，今年第一季和第二季的酒店房租税收入分別約為1.9億元和1.7億元，第三季的數字尚在統計中。
去年立法會通過《酒店房租稅條例》，於今年1月1日起恢復徵收3%酒店房租稅。財經事務及庫務局局長許正宇當時預計預計全港約有320間酒店和180間賓館須繳交酒店房租稅，涉及約92,000個房間，每年可為政府帶來11億元額外收入。
不過，陳浩濂今以書面回覆立法會議員何敬康指，截至本年第三季，政府每月所徵收的酒店房租稅金額為何。陳浩濂以書面回覆查詢指，根據《酒店房租稅條例》，酒店房租稅按季徵收，酒店及賓館東主須在每季結束後的14天內向政府繳交稅款。2025第一季和第二季的酒店房租税收入分別約為1.9億元和1.7億元，第三季的數字尚在統計中。
