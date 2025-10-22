的士業招聘司機難　陳美寶倡工作生活平衡以吸新血　無意輸入外勞

的士司機新血少，高齡化年齡嚴重，政府推出的的士車隊制度亦遇請人難問題。航運交通界議員易志明今日（22日）在立法會指，現有約21萬人持的士駕駛執照，卻只有4.6萬人是活躍的士司機，問政府有否調查持的士駕駛執照人士不加入的士業原因，以及有什麼措施協助的士車隊招聘司機？



運輸及物流局局長陳美寶回應指，至今年8月40歲以下持的士駕駛執照人士有1.8萬人，比2019年多5成，但他們會否成為活躍司機，受個人選擇、整體經濟及行業營運環境等因素影響，又指的士行業在營運環境要多做功夫：「係咪一個固定嘅更數時間，或者靈活啲，喺工作同埋生活取得平衡，都係有啲新嘅常態」。



運輸及物流局局長陳美寶10月22日指，的士司機要熟悉本地道路網絡，與乘客保持溝通調整路線，目前無計劃就的士司機輸入外勞。（資料圖片/夏家朗攝）

陳美寶指，港府一直關注的士人手情況，透過多項措施協助業界改善營運情況，以吸引更多人投身的士業，運輸署將於下月起進一步優化的士筆試，大幅減少及簡化有關地方和路試的試題，務求在維持評估水平，同時吸引更多人加入行業。她又指，截至今年8月，40歲或以下的的士駕駛執照持有人有1.8萬人，比2019年多5成。

運輸署由下月3日起，將進一步優化的士筆試，加入如的士司機違例記分制等新試題。（運輸署Facebook圖片）

現有約21萬人持的士駕駛執照，卻只有4.6萬人是活躍的士司機。陳美寶表示，持的士駕駛執照人士是否選擇成為活躍的士司機受多個因素影響，包括個人就業選擇、整體經濟和行業營運環境、營運收入和車租水平等成本問題等，難以一概而論。

陳美寶稱整體的士行業要在營運環境和形象都要多做功夫

陳美寶又指，整體行業的營運環境和形象都要多做功夫，從而吸引新血入行，又稱近年年輕一輩入行時有一種新常態，「對於係咪一個固定嘅更數時間，或者靈活啲，喺工作同埋生活裡面取得平衡，都係有啲新嘅常態。」

由11月3日起，運輸署將進一步優化的士筆試：

．加入的士車隊、的士司機違例記分制等新試題，考核對提升的士服務質素新措施的認識；

．因應導航科技應用，減少和簡化有關著名地方和路線識別的試題 ；

．合併現時甲部「的士則例」和乙部「地方及路線試題」，變為新的甲部「的士營運」。整體試題數目由90條調整至75條，各部及格標準和考試時間維持不變。

運輸署由11月開始將進一步優化的士筆試。（資料圖片）

運輸署早前表示，有關網約車服務的條例草案已獲通過，日後如持有的士駕照，無須再考試便可申請網約車車輛駕駛許可證，希望有助改善司機短缺和老化，推動點對點行業持續發展。不過根據條例，有關的士司機需要有名下私家車，才能夠營運網約車。

運輸署於2020年2月改進的士筆試，更新考核內容和調整試題數目，以更集中考核關於的士服務的核心知識，成功吸引更多人報考的士筆試。應考人數在過去數年大幅增加四成，由2019年的不足10,000人增加至2024年的接近14,000人。另外，的士筆試的及格率亦由2019年的37%提升至2024年的60%。