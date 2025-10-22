全運會｜警隊「三鐵」娘子：跑坡不望路有多斜　明知極限依然堅持

為迎接香港即將在維港主辦的第十五屆全國運動會（全運會）鐵人三項（三鐵）項目，警隊日前舉辦體驗賽，其中有投身三鐵運動近十年的督察，不僅參與賽事籌備，原來更曾闖進世界錦標賽，並於「世界警察和消防運動會」中勇奪冠軍。



要像跑坡一樣，不望路有多斜，只專注腳下每一步，堅持到底才能登頂。 荃灣警區總督察（行政）李銳明

真正的強大，不是從不疲憊，而是明知極限，依然選擇堅持！ 元朗警區軍裝巡邏小隊警員周佩欣

李銳明（右）及周佩欣在本地及海外三鐵大賽屢獲殊榮。（《警聲》圖片）

總督察李銳明堅持每周訓練14至16小時

荃灣警區總督察（行政）李銳明曾於「世界警察和消防運動會」中勇奪冠軍，她接受今日出版新一期的《警聲》訪問指，三鐵訓練與警務工作同樣重視紀律與堅持。由於賽道易受天氣及海況影響，即使警務繁重，她仍堅持每周訓練14至16小時，維持最佳狀態，以應對賽事中的體能挑戰與突發狀況。

以前五名佳績取得芬蘭世錦賽資格

李銳明提及一次在菲律賓比賽的深刻經歷，當時賽道出現突發狀況，大會臨時取消游泳項目，並以快艇接選手回岸。儘管節奏被打亂，李銳明迅速調整策略與心態，專注完成後續項目，最終以前五名佳績取得芬蘭世錦賽資格。

她將這份應變精神融入警務工作，「警務工作同樣充滿變數，除了平時裝備自己、未雨綢繆，更要像跑坡一樣，不望路有多斜，只專注腳下每一步，堅持到底才能登頂。」

周佩欣在多項賽事取得亮眼成績。（《警聲》圖片）

周佩欣於2014年以破大會紀錄時間完成毅行者百公里賽事。（《警聲》圖片）

警員周佩欣毅行者百公里賽事封后 曾因熱愛運動暫別警隊

除了李銳明，警隊中還有另一位三鐵好手 —— 元朗警區軍裝巡邏小隊警員周佩欣。在網上不難搜尋到她的紀錄：自2003年加入警隊後，憑藉出色體能考入反恐特勤隊，更兼任體能教官。她曾代表警隊參與粵港澳大灣區警察運動會三鐵賽，並於全國公安系統武裝越野登泰山比賽中奪冠。2014年，她以破大會紀錄的12小時52分完成毅行者百公里賽事，更在多項本地大賽中封后。

新冠疫情期間響應招募入隔離設施助照顧患者 疫後決定重返警隊

懷抱着對運動的熱愛，周佩欣曾暫別警隊，全心投入成為全職越野跑手，挑戰自我極限。然而，五年前的一場世紀疫情，讓她重新點燃服務社會的初心。她回憶說：「當時新冠疫情嚴峻，社會急需人手支援抗疫，我響應招募，加入青衣社區隔離設施，協助照顧隔離患者。那段持續服務的時光，讓我深刻體會到幫助他人所帶來的滿足感，始終是我最嚮往的價值。」

疫情過後，她決心重返警隊，經過訓練於前年8月畢業，再次穿上制服，延續服務市民的使命。「無論在賽場、抗疫前線或警隊崗位，我始終提醒自己：真正的強大，不是從不疲憊，而是明知極限，依然選擇堅持！」

兩位屢次代表香港出征全國與國際賽事的三鐵女將，為即將到來的全運會運動員獻上祝福：「願你們無畏挑戰，全力拼搏，突破自我，勇創佳績！在全運會的激烈競爭中發揮最強實力，並在未來國際賽場上，繼續為香港爭光！」

為響應全運會三鐵項目於11月在香港舉行，警察歷險會聯同香港三項鐵人總會於9月27日在警察學院舉辦三鐵體驗比賽活動。（《警聲》圖片）

警隊辦三鐵體驗比賽活動

為響應全運會三鐵項目於11月在香港舉行，警察歷險會聯同香港三項鐵人總會於9月27日在警察學院舉辦三鐵體驗比賽活動。比賽吸引約150名少年警訊會員、「奮進行動」青年、警隊人員及其他紀律部隊參與。