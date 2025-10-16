全運會｜數字辦資訊系統桌面演練　模擬突發事故加強部門協調應變

數字政策辦公室周三（15日）就十五運會及殘特奧會舉行資訊系統桌面演練，進一步加強跨部門協作與應變能力。數字政策專員黃志光表示，此次跨部門桌面演練，模擬了賽事中可能面臨的核心系統挑戰、基礎設施問題及網絡安全突發事件，驗證了應急預案的可行性及團隊間的協作效率。數字辦將秉承「即時應變、快速復原」原則，確保「賽事運作零中斷」。



圖為2025年10月15日，數字辦就十五運會及殘特奧會舉行資訊系統桌面演練，數字政策專員黃志光於演練中致辭。（政府新聞處圖片）

數字辦作為香港賽區核心資訊系統建設及網絡基礎設施搭建的負責單位，已於9月完成相關資訊系統的開發及測試工作。此次桌面演練重點，是模擬賽事期間可能發生的突發資訊系統事故及緊急情況，旨在測試各參與部門的動員效率和跨部門通訊協調機制。

參與單位包括全國運動會香港賽區統籌辦公室、香港警務處網絡安全及科技罪案調查科、賽事資訊系統承辦商及網絡安全專家等。通過多元模擬場景，演練強化了各部門團隊之間的協調及快速應變能力，確保賽事順暢且安全進行。

圖為2025年10月15日，數字辦就十五運會及殘特奧會舉行資訊系統桌面演練。（政府新聞處圖片）

此外，數字辦正與廣東省及澳門的負責單位加緊進行賽前的最後聯合系統測試，確保三地系統無縫對接，並提升跨境系統運作和網絡安全的協調及應變能力，為賽事做好準備。而在賽事舉行期間，數字辦將透過Facebook專頁發布一系列短片，讓市民加深了解資訊科技如何支援這場國家級大型盛事。