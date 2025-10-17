全運會｜ 旅遊業料吸引逾10萬人次訪港　將為留港客設計本地行程

第十五屆全國運動會（十五運會）下月九日至二十一日在廣東、香港和澳門舉行，當中香港承辦八個競賽項目，香港旅遊業議會預計將吸引超過10萬人次旅客來港，為本地餐飲、零售和酒店業帶來顯著增長。香港旅遊業議會預測，這些旅客將提升人均消費，進一步促進旅遊業的發展。



第十五屆全國運動會下月九日至二十一日在廣東、香港和澳門舉行，當中香港承辦八個競賽項目，香港業界預計將吸引超過10萬人次旅客來港。（資料圖片/鄭子峰攝)

香港旅遊業議會預計，全運會能吸引到10萬人次以上的旅客，相信這批旅客有更高人均消費，來港後可推動餐飲、零售和酒店業務。

香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉表示，已有超過5萬間酒店房間專門預留給參賽的運動員、貴賓及媒體，並相信全運會期間將有充足的住宿供應。他期望透過全運會，讓旅客體驗香港的文化，並推動長期的旅遊發展。

香港旅遊業議會預計，全運會能吸引到10萬人次以上的旅客，相信這批旅客有更高人均消費，來港後可推動餐飲、零售和酒店業務。（資料圖片）

然而，他也指出，現時門票主要透過官方渠道發售，建議政府開設一站式平台，方便旅客同時購買門票和預訂酒店。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦亦提到，業界已收到內地旅客的查詢和預訂需求，主要涉及酒店和交通安排。不少旅客計劃在比賽後繼續在港旅遊，旅行社將為他們設計本地行程。