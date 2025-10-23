新冠疫苗｜科學委員會籲長者等高風險人士　明年度接種新冠加強劑

衞生署今日（23日）表示，聯合科學委員會認為新冠已為風土病，每隔半年至9個月便出現一次活躍周期，部分長者的住院率、重症及死亡率仍顯著較高。委員會建議居於安老院舍長者、年滿65歲人士、50至64歲長期病患者、年滿6個月大的免疫力弱人士及孕婦，列為高風險優先組別，於2026年度接種新冠疫苗加強劑，距離上次接種新冠疫苗或感染新冠病毒需至少半年。



衞生防護中心轄下聯合科學委員會早前討論並更新有關本港接種新冠疫苗的共識建議。（資料圖片）

委員會建議居於安老院舍長者、年滿65歲人士、50至64歲長期病患者、年滿6個月大的免疫力弱人士及孕婦，列為高風險優先組別，於2026年度接種新冠疫苗加強劑。（資料圖片/廖雁雄攝）

醫務衞生局9月15日西灣河普通科門診診所推廣接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。局長盧寵茂接受接種，他指打流感疫苗「一年打一次，宜早不宜遲」。(資料圖片/鄭子峰攝）

衞生署今日（23日）表示，衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會本周初舉行會議，討論並更新有關本港接種新冠疫苗的共識建議。

長者、孕婦等屬高風險組別 2026年度可打加強劑

經審視最新流行病學情況、相關疫苗的科學證據等，專家建議年滿65歲的長者及安老院舍長者、50至64歲有長期病患的人士、6個月大或以上免疫力弱的人士及孕婦屬高風險優先組別。委員會建議無論以往曾接種多少劑數疫苗，均應於接種上一劑疫苗或感染新冠病毒至少6個月後，接種一針加強劑加強保護。

基於科學數據，科學委員會認為18至49歲長期病患者，以及50歲至64歲的健康人士在下一年度並不屬於需要接種加強劑的高風險優先組別人士。基於最新科學實證，聯合科學委員會建議於2026年可選用JN.1 或LP.8.1譜系的新冠疫苗。

專家建議高風險優先組別、包括6個月大或以上免疫力弱的人士及孕婦等，應於接種上一劑疫苗或感染新冠病毒至少6個月後接種一針加強劑加強保護。(資料圖片)

新冠已成為風土病 每隔半年或活躍

聯合科學委員會認為新冠已成為風土病，香港每隔半年至九個月會出現一次活躍周期，主要因素是人口群體免疫力下降和主流變異病毒株轉變。自2023年起，本地新冠病毒相關的整體住院率、重症及死亡率均持續下降。

不過，部分高危群組包括居於安老院舍的長者及65歲或以上的長者的相關比率仍然顯著較高。其他人口組別方面，包括65歲以下的健康人士及有長期病患的年輕人士的相關比率已降至相對低的水平。