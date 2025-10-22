機場貨機墮海｜地政總署出動無人機、探測儀器等　測量數據助調查

香港國際機場周一（20日）凌晨發生嚴重航空意外，一架由柱拜抵港的貨機，在機場北跑道降落後衝出跑道，撞到一輛機場保安公司的巡邏車，貨機與巡邏車同告墮海，釀成巡邏車上兩人殞命。地政總署周一應民航意外調查機構要求，協助進行緊急測量工作，以支援事故調查。從該署社交平台的影片可見，地政人員使用航拍機、探測儀器及探測車輛等進行測量。



從地政總署影片可見，地政人員使用航拍機、探測儀器及探測車輛等進行測量。（Facenbook: Hkmapping影片截圖）

地政總署回覆《香港01》查詢表示，該署會應民航意外調查機構要求，進行緊急測量工作，以支援和協助調查航空意外。地政總署測繪處10月20日應該機構要求，到香港國際機場就一宗飛機意外進行測量，並利用車載移動測繪系統、便攜式移動測繪系統、全球導航衛星系統定位儀、全站儀及實時動態定位無人機等工具，記錄現場情況及數據，以供該機構作進一步調查之用。相關資料不對外公開。

《香港01》乘船出海近距離觀察肇事貨機的損毀情況及現場最新進展，可見貨機機頭朝向跑道，機尾朝海。機頭底穿窿，機身中間斷開，左邊的逃生充氣滑梯彈出，而右邊機門同樣已打開，但滑梯沒完全彈出。（黃學潤攝）

機管局機場運行執行總監姚兆聰周一在記者會上強調，滑行道是一條直路，有固定的標示指示飛機降落後滑行，因此涉事客機採用的路線並不正常。他周二（21日）在商台節目又提到，機場跑道設有保護區，由中線開始測量，150米範圍內不應有任何車輛。換言之，跑道300米範圍內都不會有任何車輛，而涉事巡邏車當時距離肇事飛機約162米，完全符合規定。

他表示，涉事貨機的「黑盒」仍未打撈上，但位置已鎖定在機尾位置。

至於機場北跑道周二早上已完成復修，並於同日下午4時20分重開，維持備用狀態，可按照航空交通管制使用，以配合移走失事飛機的工作。

香港國際機場事故，貨機偏離跑道衝落海，涉事貨機機頭穿窿。（蔡正邦攝）

涉事貨機航班編號為UAE9788/EK9788，屬阿聯酋航空貨運航班，由土耳其Air ACT濕租（一種連同機組、維護全包之租賃模式）營運，機型為波音747-481（BDSF），註冊編號為TC-ACF，機齡32年。機上無載貨，有4名土耳其籍機組人員，包括機長、副機長、裝載管制員、飛機維修工程師。

香港機場管理局於記者會上交代事件展示圖片，顯示貨機出事時的路線、出事後位置、機組人員獲救位置及兩名巡邏車上喪命保安人員情況。（曹素琛攝）

杜拜來港貨機降落後偏離跑道，衝破圍欄後撞及一輛巡邏車，貨車及巡邏車同墮海。（香港01製圖）

+ 1

消防潛水員在場搜尋飛機「黑盒」。（蔡正邦攝）